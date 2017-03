Guide: Horizon Zero Dawn: Jagdprüfungen bringen euch die besten Waffen

In den fünf Jagdgebieten in Horizon Zero Dawn lernt ihr so einiges über verschiedene Waffen-und Munitionstypen und wie ihr diese am Besten einsetzt. Jedes Jagdgebiet fordert euch zu drei Prüfungen auf, welche ihr mit verschiedenen Auszeichnungen bestehen könnt, je nachdem wie schnell ihr sie abschließt. Nette Tipps, Training und 17.500 XP pro Prüfung sind schon mal gut, aber die Jagdprüfungen bieten euch noch mehr: Nur wenn ihr alle 15 Prüfungen mit der besten Wertung abschließt, bekommt ihr die drei besten Waffen im gesamten Spiel. Bei all den aggressiven Maschinen-Monster, die euch in der Welt begegnen, ist das richtige Equipment der Schlüssel zum Erfolg- sie verhindern euer allzu schnelles Ableben. Wie ihr an die besten Waffen heran kommt, haben wir für euch hier zusammengestellt.

Die 5 Jagdgebiete und die jeweiligen Jagdprüfungen

Die Jagdgebiete sind in der gesamten Welt von Horizon Zero Dawn verteilt und werden euch auf der Karte durch das Symbol eines blauen Pfeil und Bogens angezeigt. In dem jeweiligen Jagdgebiet müsst ihr mit dem Hüter reden, welcher euch die 3 Prüfungen anbietet. Da euch in den Prüfungen vor allem das Handling der Waffen und neuer Munition erklärt wird, müsst ihr euch vorher die passenden Waffen und Munitionstypen kaufen, bevor ihr eine Prüfung antreten könnt. In den Jagdgebieten steht aber zum Glück, direkt neben einem ebenfalls nützlichen Speicherpunkt, ein Händler. Die Wertungen sind nach Zeit gestaffelt, je schneller ihr seid, umso höher ist die Wertung. Die drei Stufen in der Zeitwertung sind Halbsonne, Vollsonne und Glutsonne. So wie Bronze, Silber und Gold. Jede Stufe schließt die Stufen unter ihr ein, erreicht ihr also beim ersten Versuch die Glutsonne, so bekommt ihr auch die Voll-und die Halbsonne. Hier für euch eine Übersicht der Jagdgebiete, den jeweiligen Prüfungen und der Zeitstaffelungen:

Nora-Jagdgebiet

Nur Teile Prüfung:

Glutsonne 1:30

Vollsonne 2:00

Halbsonne 20:00

Holzstapelprüfung:

Glutsonne 2:00

Vollsonne 5:00

Halbsonne 20:00

Sprengdrahtprüfung:

Glutsonne 3:00

Vollsonne 6:00

Halbsonne 20:00

Taltreff-Jagdgebiet

Feuerkampfprüfung:

Glutsonne 00:40

Vollsonne 1:20

Halbsonne 20:00

Schockprüfung:

Glutsonne 1:00

Vollsonne 2:00

Halbsonne 20:00

Eisprüfung:

Glutsonne 1:30

Vollsonne 2:30

Halbsonne 20:00

Spornfelsen-Jagdgebiet

Aufmerksamkeitsprüfung:

Glutsonne 2:00

Vollsonne 3:00

Halbsonne 20:00

Pirscher-Kill-Prüfung:

Glutsonne 2:00

Vollsonne 3:30

Halbsonne 20:00

Kistengeschickprüfung:

Glutsonne 00:50

Vollsonne 1:30

Halbsonne 20:00

Großlauf-Jagdgebiet

Teile-Zusammentreiben-Prüfung:

Glutsonne 1:30

Vollsonne: 2:30

Halbsonne 20:00

Schnelligkeitsprüfung:

Glutsonne 1:30

Vollsonne: 2:00

Halbsonne 20:00

Fesselprüfung:

Glutsonne 2:00

Vollsonne 4:00

Halbsonne 20:00

Sonnenfurchen-Jagdgebiet

Verwüster vs. Maschinen Prüfung:

Glutsonne 1:10

Vollsonne 2:00

Halbsonne 20:00

Donnerkiefer vs. Verwüster Prüfung:

Glutsonne 2:00

Vollsonne 2:30

Halbsonne 20:00

Verwüsterkontrolleprüfung:

Glutsonne 2:40

Vollsonne 4:00

Halbsonne 20:00

Tausch der Glutsonnen – wo ihr die Waffen bekommt

Habt ihr die die 15 Glutsonnen in der Tasche, habt ihr die Quest „Hunting for the Lodge“ abgeschlossen und seid nebenbei zum absoluten Jäger-Profi geworden. Nun ist es an der Zeit, diese Trophäen gegen etwas weitaus Praktischeres einzutauschen: Waffen. Der Händler Aidaba wartet in Meridian auf euch und gibt euch für die Glutsonnen drei Kisten, in denen ihr die drei besten Waffen ihrer Klasse findet:

Lodge Blast Sling (Logen-Sprengschleuder): Diese Schleuder verursacht enormen Schaden bei Gegner mit mächtigen Geschossen.

Diese Schleuder verursacht enormen Schaden bei Gegner mit mächtigen Geschossen. Lodge Ropecaster (Logen-Seilwerfer) : Fesselt eure Gegner und holt sogar Vögel vom Himmel.

: Fesselt eure Gegner und holt sogar Vögel vom Himmel. Lodge War Bow ( Logen-Kriegsbogen): Verschießt Verderbnis-, Eis-, und Schockpfeile.

Alle drei Waffen haben drei Modifikationsslots. Jetzt kann die Jagd für euch ja losgehen!