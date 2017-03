Guide: Horizon Zero Dawn: Tipps für Jagdprüfungen und Waffen-Tutorials

Niemand kann wohl dem Sog von der Welt und der Geschichte von Horizon Zero Dawn entkommen- und wer will das schon? Wir jedenfalls nicht und ihr bestimmt auch nicht! Um in dem Open-World-Spiel an die besten Waffen zu kommen, müsst ihr in sogenannten Jagdgebieten alle Prüfungen mit der Bestwertung Glutsonne abschließen. Welche Wertung ihr wann erhaltet und wo ihr am Ende die Waffen herbekommt, haben wir euch bereits in einem Guide erzählt. Wie ihr es aber am Besten schafft, die einzelnen Prüfungen auch wirklich in Bestzeit abzuschließen, erfahrt ihr hier! Auch verraten wir euch hier, wie ihr die Tutorials, welche es für jede Waffe gibt und die ordentlich XP bringen, am Schnellsten hinter euch bringt! So werdet ihr garantiert der beste Jäger aller Zeiten.

Die Prüfungen der Jagdgebiete

Nora-Jagdgebiet

Macht euch mit dem Fluchtweg der Graser in diesem Gebiet bekannt!

Nur-Teile-Prüfung: Ihr müsst die Lohe-Gefäße vom Rücken der Graser abschlagen, ohne sie jedoch in Brand zu stecken! Also weg mit den Feuerpfeilen! Da die Tiere in Panik vor euch fliehen, stellt sich das Abschlagen nicht allzu kompliziert dar. Zielt auf die Behälter, wenn die Tiere flüchten und verfolgt sie, um sie erneut aufzuschrecken und mit dem Speer zuzuschlagen. Rutscht zu Beginn das linke Seil dafür herunter.

Taltreff-Jagdgebiet

Feuerkampfprüfung: Hier müsst ihr Läufer mit Hilfe von Feuerpfeilen erledigen, also ihre Lohe-Behälter zum explodieren bringen. Benutzt euren Fokus, um die Behälter zu markieren und schießt aus einem Versteck heraus. In dem Gebiet halten sich noch zwei Brüllrücken auf-seid also auf der Hut!

Spornfelsen-Jagdgebiet

Aufmerksamkeitsprüfung: Eure Aufgabe ist es hier, 3 Wächter zu töten, ohne dass diese euch bemerken. Das habt ihr seit Beginn des Spiel schon auf dem Kasten! Ihr müsst euch hier viel bewegen und nicht in einem Ort versteckt bleiben. Markiert alle Wächter mit eurem Fokus und schaltet sie, wenn ihr in ihre Nähe gekommen seid, mit einem Stillen Schlag aus. Ihr könnt kurz warten, bis zwei Wächter nahe beieinander sind. Dann schnell zurück ins Versteck und begebt euch zum letzten Wächter. Falls ihr es zeitlich schafft, könnt ihr die Wächter auch mit Pfeifen zu euch locken. Wenn ihr schießt, dann direkt ins Auge der Wächter. Seid aber vorsichtig, in dem Gebiet sind Pirscher unterwegs!

Großlauf-Jagdgebiet

Legt euch für diese Prüfungen eine Rüstung mit hoher Eisresistenz zu!

Teile-Zusammentreiben-Prüfung: Ihr müsst die Trampler zunächst am Boden festbinden. Sucht euch hierfür Trampler aus, die etwas entfernt stehen. Schießt dann auf die Behälter unter dem Bauch. Passt auf, Trampler verursachen gerne eine große Explosion und verteilen durch Ramm-Attacken enorm viel Schaden. Am Besten ihr verwendet Durschlags-Munition und schießt aus sicherer Entfernung.

Sonnenfurchen-Jagdgebiet

Für diese Prüfungen solltet ihr möglichst viele Fähigkeiten freigeschaltet haben. Auch die verschiedenen Brutstätten solltet ihr erledigt haben, um die großen Maschinen überbrücken zu können. Achtet auch auf eure Modifikationen! Vor allem Verteidigung werdet ihr brauchen.

Verwüster vs. Maschinen Prüfung: Ihr müsst die Kanone des Verwüsters abschlagen und zwei Maschinen damit erledigen. Benutzt dabei euren Fokus und zielt mit Zersprengerpfeilen auf die Kanone auf dem Rücken. Schnappt euch die abgefallene Kanone un legt einfach los. Die zwei Kills solltet ihr damit schnell in der Tasche haben. Alternativ könnt ihr den Verwüster überbrücken und zwei Wächter anschießen, die dann zu dir und deinem verbündeten Verwüster gerannt kommen und von diesem leicht ausgeschaltet werden.

Waffen- und Munitions-Tutorials

Bevor ihr eine neue Waffe einfach erprobt oder verwendet, müsst ihr das jeweilige Tutorial im Menü anwählen, nur so bekommt ihr die XP.

Scharfschuss-Bogen: Sucht euch drei Wächter und erledigt sie mit einem Schuss ins Auge.

Bringt mit Schock-Fallen drei Maschinen zum Fall. Am Besten geht das mit flüchtenden Herdentieren wie Graser. Schleuder: Ihr müsst drei Maschinen vollständig mit Eisbomben einfrieren, nehmt am Besten Exemplare, die auch eine Eisschwäche haben.

Das Festbinden am Boden erprobt ihr am Leichtesten an Wächtern oder Läufern. Rassler: Diese Waffe verschießt viel aber recht schwache Munition, sucht euch also menschliche Gegner, begebt euch nahe heran und lasst es regnen.

Carja Stolperfalle: Habt ihr im besten Fall schön bei der Jagdprüfung erledigt.

Schmeißt die Bomben gezielt aus einem Versteck auf mehrere Maschinen oder ballert auf ein großes Exemplar alles, was ihr habt. Carja Rassler: Ihr müsst die Schockmunition des Rasslers verwenden, um drei Maschinen zu schocken. Nehmt Maschinen mit Schockschwäche, zum Beispiel Langbeine.

Schatten Jägerbogen: Sucht euch hierfür am Besten einen einzelnen Plündere, dieser besitzt viele Platten, insgesamt müsst ihr zehn Stück abschlagen. Weicht aus und beschießt ihn aus sicherer Entfernung, optimal aus einer erhöhten Position. Zielt genau auf die hellen Platten, wenn diese abfallen, erscheint der Plünderer dunkler.

Sucht euch für die Bomben kleine Gegner, diese sind mit einem Hit erledigt. Schatten Seilwerfer: Auch hier müsst ihr nur einen Gegner dreimal am Boden festmachen, anstatt euch mehrere zu suchen. Diesmal handelt es sich aber um große Maschinen, also Sturmvögel, Donnerkiefer oder Steinbrecher. Nehmt einen Sturmvogel, tötet alles andere im Gebiet undnagelt ihn dann dreimal fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr im seine Waffen abschlagen, um weniger Ärger zu haben.

Tearblaster: Diesen schaltet ihr frei, wenn ihr die Quest „Jagd auf die Hütte“, die ihr nach 3 Sonnenmarken in den Jagdgebieten bekommt, und die Questreihe „Hunter’s Blind“ abschließt, diese erscheint, wenn ihr „Hunting for the Lodge“ abgeschlossen habt. Ihr erhaltet dann eine Kiste, in der sich die Waffe befindet. Um das Tutorial abzuschließen, müsst ihr 15 Teile von Maschinen entfernen. Nehmt am Besten Maschinen, die viele Teile haben, Rüstungsplatten zählen nicht, und legt los. Besonders genau zielen braucht ihr mit der Waffe nicht.

Bilder sind teilweise von Gosu Noob entnommen.