Guide: Zelda – Breath of the Wild: Allgemeine Tipps für Anfänger

The Legend of Zelda – Breath of the Wild bietet mit seiner offenen Spielwelt jede Menge Geheimnisse und Möglichkeiten, um sich weiter zu entwickeln. Für eine allgemeine Übersicht haben wir euch einige kleine Tipps zum Start gesammelt. Diese Zusammenfassung soll euch ein paar Hinweise und eine Orientierungshilfe zum Start bieten.

Schreine Hier erwarten euch einige Herausforderungen. Um einen ordentlichen Aufstieg hinzulegen, sind Besuche unbedingt nötig. Manche Schreine sind in wenigen Minuten erkundet, bei anderen sind schon ein wenig mehr Geschick und Ausdauer nötig. Für jeden durchgespielten Schrein erhaltet ihr ein Zeichen der Bewährung. Vier Zeichen können bei der Statue der Göttin gegen Container eingetauscht werden. Damit kann dann die Anzahl der Herzen oder die Ausdauer erhöht werden. Daneben findet ihr auch viele versteckten Kisten, in denen sich zusätzliche Gegenstände für die Ausrüstung verbergen können. Die ersten Schreine auf dem Weg nach Kakariko eignen sich dabei hervorragend, um erste Erfahrungen zu sammeln. Also: Lauft nicht an ihnen vorbei.

Ausdauer Natürlich ist es immer reizvoll, seine Lebensenergie zu erhöhen. Doch ihr solltet unbedingt schon in einem frühen Stadium damit beginnen, das Ausdauer-Vermögen von Link zu stärken. Nur mit ausreichend Kraft ist es möglich, besonders hoch zu klettern, längere Strecken zu laufen oder Pferde einzuholen, die ihr zähmen möchtet. Am Anfang seid ihr nur in der Lage einen Schimmel zu zähmen. Die Rappen sind wesentlich wilder und schneller, so dass ihr deutlich mehr Ausdauer braucht. Beim Erklettern von Türmen und Bäumen solltet ihr immer Pausen einlegen, wenn es sich ergibt. So könnt ihr euch erholen und die Ausdauer wird wieder erhöht.

Witterungsverhältnisse Bei Regen fällt das Klettern natürlich schwer und ihr droht, abzurutschen. Mithilfe des Parasegels könnt ihr allerdings zu Boden gleiten und so tödlichen Stürzen entgehen. Um in eisigen Höhen überleben zu können, ist warme Kleidung unerlässlich. Abhilfe schafft auch die Einnahme von scharfen Mahlzeiten mit jeder Menge Chilli oder der Einsatz von Fackeln. Wenn ihr die Fackeln nutzt, solltet ihr allerdings auf schnelles Laufen verzichten, da die Flamme sonst vom Wind ausgeht.

Angriff & Verteidigung Schaut ab und zu ins Menü und achtet dort auf die Stärke der Waffe und ihren Zustand. Ist sie schon rot verfärbt, deutet dies auf eine schlechte Verfassung hin. Bevor die Waffe im Nahkampf zerstört wird, solltet ihr sie lieber werfen. Euer Schild sollte ebenfalls nicht ungenutzt bleiben: Neben dem Schutz vor Pfeilen, sorgen geschickt eingesetzte Konter-Angriffe dafür, dass ihr zusätzliche Fähigkeiten für effektive Attacken erlernt. Um gegen ganze Bokblin-Gruppen in Lagern zu bestehen, probiert euch in gezielten Kopfschüssen auf Turmwächter und nutzt die Umgebung: Felsen und Steine können ins Tal gerollt und Fässer können mit Feuerpfeilen zur Explosion gebracht werden. Nach der Schlacht solltet ihr eure verschossenen Pfeile wieder einsammeln, damit ihr sie nicht für teures Geld beim Händler kaufen müsst. Nach dem Besuch bei der Fee, könnt ihr bei ihr Helme, Kleidung und Hosen aufbessern lassen. Ihr findet sie im Wald, nordöstlich von Kakariko.