Guide: Zelda – Breath of the Wild: Pferde zähmen und Epona finden

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Link die Fähigkeit, jedes wilde Pferd zu zähmen und zu reiten, das ihr im Spiel finden könnt.

Wie wilde Tiere richtig gezähmt werden

Wildpferde neigen dazu, sich in weiten offenen Gebieten zu versammeln – wie in den Ebenen von Hyrule oder bei den Zwillingsbergen. Oftmals beeinflusst die jeweilige Umgebung der wilden Pferde ihre Kraft, ihre Geschwindigkeit, deren Ausdauer und vor allem die Handhabung – so neigen mächtigere Pferde gerne dazu, in gefährlicheren Gebieten zu traben.

Um ein Pferd zu zähmen, müsst ihr ziemlich hinterlistig oder schlau sein. Ihr könnt langsam in die Hocke gehen, um euch anzuschleichen und euch behutsam dem Pferd nähern, ohne dass sie aufgescheucht werden. Seid ihr nah genug an ihnen dran, drückt schnell hintereinander die „Zähmen“ -Taste, um sie erfolgreich zu bändigen. Müht euch ab, bevor eure Ausdauer verflogen ist.

Wenn Schleichen nicht so euer Stil ist, könnt ihr auch einen hohen Aussichtspunkt mit Blick auf die Pferde finden und euren Gleitschirm verwenden, um auf ihnen zu landen. Einmal gezähmt, kann das Pferd sich euren Anweisungen immer noch widersetzen und in die entgegengesetzte Richtung laufen. Denkt also daran, sie in einem nahe gelegenen Stall zu registrieren und das Pferd zu beruhigen, wenn sie anfangen, sich unwohl zu fühlen. Ihre Bindung zu euch wird im Laufe der Zeit zunehmen. Ihr könnt eure Pferde auch mit Äpfeln füttern und sie werden euch deutlich freundlicher und treuer gegenüberstehen. Wenn das Pferd, das ihr zähmen wollt, zu schwer zu bändigen ist und ihr nicht genügend Ausdauer besitzt, könnt ihr Elixiere oder Nahrung herstellen, die eure Ausdauer erhöhen.

Wie Epona ins Spiel gelangt

In dem Spiel gibt es unzählig viele Wildpferde, die Link zähmen kann. Einige davon können sogar in Side Quests gefunden werden. Allerdings fehlt zunächst Links ikonisches Pferd, Epona – aber mit ganz bestimmte Mitteln könnt ihr es wieder für euch gewinnen. Ihr benötigt dafür den Link-Amiibo aus der Smash Bros. Serie. Nur nachdem ihr die Figur auf dem Sensor des rechten Joy-Con-Controllers einscannt habt, erscheint Epona direkt vor euren Augen. Die Amiibo-Unterstützung auf der Switch muss dafür natürlich unbedingt aktiviert sein. Sollte Epona nicht sofort erscheinen, bedeutet das, dass das Pferd nicht in diesem aktuellen Gebiet beschworen werden kann. Geht am besten zu einem Ort, an dem wilde Pferde gefunden werden können und versucht es dort erneut.

Im Gegensatz zu den Wildpferden kann Epona mit Leichtigkeit geritten werden und muss nicht gezähmt werden. Wenn ihr das Pferd allerdings auf Dauer behalten wollt, müsst ihr es in einem Stall so bald wie möglich registrieren lassen. Beachtet dabei auch, dass Epona nicht umbenannt werden kann – schließlich handelt es sich um ein legendäres Pferd. Es zeichnet sich zusätzlich durch einen einzigartigen Sattel und durch Zaumzeug aus, das nicht für andere Pferde verfügbar ist – gekennzeichnet durch das Triforce-Emblem.