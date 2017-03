Guide: Zelda – Breath of the Wild: Wie bekommt Link das Masterschwert

Das Masterschwert ist in Breath of the Wild nicht ganz so leicht zu bekommen. Kein Teil der Mainstory wird euch jemals direkt dahin führen – und in der Tat könnt ihr das Spiel vollständig durchspielen ohne es jemals zu finden. Viele der Anführer einer Spezies geben euch Hinweise auf den Standort – aber in Wirklichkeit versteckt sich das Masterschwert in den Verlorenen Wäldern, die sich tief im Großen Wald von Hyrule befinden und in der nördlichen Region des Schlosses liegen.

Der Weg durch die Verlorenen Wälder

Vom Turm der Wälder aus könnt ihr sehen, dass der Wald von fast allen Seiten aus von Wasser umringt ist. Vom Turm aus könnt ihr jedoch mit eurem Gleiter ganz einfach zu den Wäldern hinuntersegeln. Um die Verlorenen Wälder zu betreten, müsst ihr den Weg nordöstlich entlang des Turms gehen und dem Weg folgen, bis das Gebiet neblig wird und ihr an einer großen Bogen-Ruine ankommt.

Solltet ihr auf dem folgenden Weg auf irgendeine Art und Weise von dem Pfad abweichen, wird dies dazu führen, dass ihr wieder zum letzten Kontrollpunkt zurückbefördert werdet – in diesem Fall zu dem großen Bogen. Beachtet, dass es hier leuchtende Fackeln gibt, die euch den richtigen Weg weisen.

Bewegt euch von der ersten Fackel aus zunächst in Richtung Norden, danach noch einmal weiter in Richtung Norden, dann in den Westen, erneut weiter in Richtung Westen, dann in den Süden. Schließlich seht ihr im Westen zwei Fackeln in der Ferne, die sich vor einem großen grinsenden Oger-Baum befinden.

Wenn ihr diese zwei Fackeln erreicht habt, wird die Sache deutlich schwieriger – von nun an gibt keine Fackeln mehr, die euch den Weg weisen. Wenn ihr den falschen Weg nehmt, werdet ihr schnell von Nebel umhüllt. Sobald das passiert, werdet ihr zu den beiden ursprünglichen Fackeln zurückgebracht. Ihr solltet stets schnell reagieren, dann könnt ihr dem Nebel entkommen – aber er wabert ziemlich rasant umher. Um euren Weg zu finden, benutzt am besten eine Fackel oder irgendeine andere brennbare Waffe und achtet auf die Funken, die sich von der Fackel wegbewegen. Sie wehen leicht in die Richtung, in die ihr euch begeben müsst. Haltet euch an die Bewegung der Glut und folgt ihr. So gelangt ihr schließlich zum Wald der Krogs, in dem das Masterschwert verborgen ist.

Zieht das Masterschwert

Wenn ihr das Zentrum des Hains erreicht, werdet ihr endlich das Masterschwert sehen, aber wenn ihr versucht es zu ziehen, bekommt Link plötzlich eine Vision: Der Große Baum erwacht, um mit mit euch zu sprechen.

Es ist viel passiert, seit das Schwert vor 100 Jahren hierher gebracht wurde – und nur diejenigen, die die Macht haben, können das Masterschwert für sich beanspruchen. Je nachdem, an welcher Stelle ihr euch im Spiel befindet, besteht die Möglichkeit, dass ihr es noch nicht wert seid, die Klinge zu besitzen. Wenn ihr dann versucht, das Schwert zu ziehen, werdet ihr feststellen, dass eure Herzen langsam entschwinden. Wenn ihr nämlich nicht genug Herzbehälter besitzt, könnt ihr es noch nicht aus dem Sockel ziehen. Das erste Mal, wenn du es versuchst, wird der Große Baum dich noch vor dem Tod bewahren, bevor dein letztes Herz verbraucht ist – aber danach agierst du auf eigene Gefahr.

Um das Masterschwert endlich in den Händen halten zu dürfen, sind insgesamt 13 Herz-Container erforderlich. Da du mit drei Herzen das Spiel beginnst, musst du also zusätzlich noch 10 Herzcontainer sammeln. Container können entweder durch den Handel mit 4 Zeichen der Bewährung gewonnen werden oder durch den Abschluss von einem der Haupt-Dungeons.

Was kann das Masterschwert?

Im Gegensatz zu den anderen Waffen ist das Masterschwert unzerbrechlich. „Werft“ ihr das Masterschwert bei voller Gesundheit, brennt es im klassischen Zelda-Stil. Es leuchtet blau, wann immer es in der Gegenwart eines feindseligen Wesens ist und wirkt wesentlich mächtiger gegen Dungeon-Wächter oder Ganon selbst. Unter diesen Umständen verdoppelt es seine Macht von 30 auf 60. Im Schloss von Hyrule, der Heimat von einigen starken Endbossen, wird es konsequent blau glühen – unabhängig davon, wo ihr seid. Wenn das Schwert zu lange vor sich hinschimmert, wird es unbrauchbar und es benötigt einige Zeit, um sich wieder aufzuladen. Also solltet ihr es sparsam einsetzen und für die großen Begegnungen mit dämonischen Bossen aufbewahren. Es wird zwar niemals brechen, aber in dieser Hinsicht hat es leider keine unendliche Nutzbarkeit.