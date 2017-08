Guild Wars 2: Neues Add-on Path of Fire angekündigt

Das bereits fast fünf Jahre alte MMORPG Guild Wars 2 begeistert bis heute eine große Zahl von Spielern. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Entwickler ArenaNet eine neue Erweiterung mit dem Namen Path of Fire angekündigt hat. Nach Heart of Thorns wird also gegenwärtig an dem zweiten Add-on gewerkelt. Dieses beschert der Spielwelt unter anderem neue Regionen und lässt euch eine neue Geschichte spielen.

Ein wütender Gott

Balthazar, ein lange verschollener Gott, ist wieder aufgetaucht und bringt Elend und Verwüstung in das Land. Sein eigentliches Ziel ist es jedoch, den Drachenältesten Kralkatorrik aufzuspüren und zu töten. Sollte dies gelingen, könnte das katastrophale Auswirkungen auf alles Leben haben. Um mehr über Balthazars vorhaben in Erfahrung zu bringen, reist ihr in insgesamt fünf neue und offene Areale, die neue Story schließt direkt an die momentane Geschichte an. Diese bieten euch viele Inhalte, sodass ihr viel Zeit mir Path of Fire verbringen könnt.

Änderungen am Gameplay

Zudem bekommt auch das Gameplay sinnige Neuerungen. So wird es beispielsweise zum ersten Mal möglich sein, sich mit Reittieren übers Land zu bewegen und Ziele so schneller zu erreichen. Diese Tiere werden insgesamt vier verschiedene Bewegungsformen besitzen, mit denen ihr jeweils unterschiedliche Orte erreichen könnt. ArenaNet zeigte beispielsweise einen Dinosaurier, welcher hoch springen und somit viele Hindernisse umgehen kann.

Zudem kommen die Elite-Spezialisierungen auf euch zu. Die bisher bekannten Helden können durch diese neue Fähigkeiten erlernen, welche euch im Kampf helfen werden. So wird ein Dieb zu einem Scharfschützen, welcher Gegner aus großer Entfernung aufs Korn nehmen kann. Die Klasse des Ingenieurs wird zum Holoschmied. Dieser benutzt eine große Auswahl holographischer Waffen. Diese können große Hitze erzeugen, bergen dabei aber auch die Gefahr zu zerbrechen. Insgesamt gibt es für alle Helden diese Erweiterungen, die euch neue Taktiken ermöglichen.

Spielt ihr Guild Wars 2 und weckt Path of Fire euer Interesse?