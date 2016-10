Gunjack 2- End of Shift: CCP kündigen neuen Ableger an

Die Weltraum und VR-Experten von CCP haben nun einen Nachfolger zu ihren erfoglreichen Space-VR-Shooter Gunjack angekündigt. Doch das Ganze noch einen Haken denn im Gegensatz zum Vorgänger wird das Spiel erstmal Plattform exklusiv sein.

Gunjack 2: End of Shift – Fortsetzung auf neuer Plattform

Wie einige von euch sicherlich mitbekommen haben hat Google gestern nicht nur ein neues Handy angekündigt sondern gleichzeitig auch noch eine neue VR-Plattform. Das Ganze ist jedoch simpler als es sich erstmal anhört, denn eigentlich ist es nur eine simple Halterung für euer Smartphone die mobiles VR noch angenehmer machen soll. Das Ganze hört dabei auf den Namen Daydream und kann kabellos mit eurem Smartphone verbunden werden. Zusätzlich wird es hier auch noch passende Daydream Controller geben.

Um hier gleich vorne mit an Bord zu sein versorgen euch CCP gleich mit einem neuen Ableger ihres EVE – Gunjacks. Der Nachfolger hört auf den Titel End of Shift und wird von CCPs Studio in Shanghai entwickelt. CCP gab zum neuen Ableger folgende Statements raus:

Wir sind sehr gespannt auf die Daydream-Plattform und ihre Bedeutung für die virtuelle Realität“, so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP. „Die Zusammenarbeit mit Google bei der Entwicklung von Gunjack 2 für die Daydream-Plattform war eine tolle Erfahrung. Mit dem Start unseres ersten VR-Titels schlug CCP letztes Jahr ein neues Kapitel auf. Der anstehende Release des Nachfolgers für die Daydream-Plattform zeugt von unserem Engagement für VR-Gaming und -Unterhaltung. In Gunjack 2 geht es darum, Massen an Gegnern zu eliminieren. Dank Googles Daydream-Controller fühlt sich das Spielerlebnis überraschend natürlich an und bietet noch mehr Spielspaß“, so Jean-Charles Gaudechon, ausführender Produzent von Gunjack 2: End of Shift. „Mit Gunjack 2 erweitern wir die Grenzen dessen, was in VR-Spielen für mobile Geräte möglich ist

Zudem wurde noch weitere Informationen zum Inhalt bekannt gegeben. So befindet ihr euch in End of Shift auf einem Minenschiff im Outer Ring des EVE-Universums. Das Schiff hört dabei auf den Namen Kubera und ist halb Schiff und halb Raumstation. Wie für einen Shooter üblich müsst ihr in den Weiten des Weltalls ums Überleben kämpfen. Dabei seid ihr der Geschützturm-Operator womit ihr Wellen von Angreifern den Gar ausmachen müsst. Gunjack 2: End of Shift soll im November 2016 exklusiv für Googles Virtual-Reality-Plattform Daydream erscheinen.