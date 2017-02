Gwent-The Witcher Card Game: Nilfgaard arrives!

„Gwent-The Witcher Card Game“ hat heute ein neues Update von CD Projekt Red erhalten- die Fraktion Nilfgaard. Das neu spielbare südliche Königreich wird sich in die Schlacht begeben mit Spionen und reichlich Heimtücke. CDPR hat dazu einen dramatischen neuen eineinhalb minütigen Trailer veröffentlicht, der unser Witcher-Herz zum glühen bringt.

Nilfgaard-Neue Fraktion des Südens

Wodurch zeichnet sich die neue Fraktion, welche eine schwarze Kartenfarbe erhalten hat, aus? Angekündigt war die neue Fraktion schon länger, jetzt sind mehr Informationen vorhanden. CDPR äußert sich auf der playgwent-Seite zu den Eigenschaften der neuen Fraktion wie folgt:

With its control and espionage oriented playstyle, Nilfgaard equips players with gameplay mechanics that allow for revealing cards in the opponent’s hand, controlling the order of cards in player decks, and use of disloyal units, among others. (Der Spielstil ist auf Spionage ausgelegt, es können mit neuen Spielmechaniken Karten vom Gegner gesehen werden, das Kartendeck des Gegners kann neu gemischt werden und abtrünnige Einheiten können benutzt werden.)

Auf der Seite findet ihr auch eine lange Liste der neuen spielbaren Karten zu Nilfgaard sowie weitere Erweiterungen, die in dem Update enthalten sind.

The update expands the number of cards available in the game by over 60— new additions also include faction-specific cards for Northern Realms, Scoia’tael, Skellige and Monsters, as well as neutral cards usable by every faction. (60 neue Karten insgesamt bietet das Update, dabei sind auch Fraktions-Karten für die NördlichenKönigreiche, Scoia’teal, Skellige und Monster, aber auch neutrale Karten für alle Fraktionen enthalten.)

Nach der Closed-Beta hat CDPR am 3. Februar auch die Open-Beta angekündigt. Ende der Woche werden also alle, die sich 2016 für die Beta angemeldet haben, einen Zugang bekommen. Spielbar ist Gwent momentan auf der XBox One und dem PC- die PS4-Version soll folgen.