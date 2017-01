Half-Life 3: Ist der Nachfolger von Half-Life 2 tot?

Immer wieder kommen neue Gerüchte zu Half-Life 3 auf. Diese sind genauso schwer tot zu kriegen wie das beliebte Meme „Half-Life 3 confirmed“. Dieses Mal handelt es sich jedoch nicht um Informationen die eine Entwicklung bestätigen. Das neuste Gerücht besagt, dass es Half-Life 3 nie geplant gewesen sei. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle gegenüber der Website Gameinformer.com. Geplant waren ursprünglich 3 Half Life 2 Episoden. Schon während der Arbeiten an Episode 2 habe das Team jede Menge Ideen gehabt, in welche Richtung die dritte Episode gehen solle. Jedoch kam es anders und große Projekte wurden für den Entwickler Valve wichtiger als Half-Life 2 Episode 3.

Laut der anonymen Quelle habe es aber durchaus immer wieder Anläufe gegeben einen neuen Half-Life Titel auf die Beine zu stellen. Denn in der Firmenstruktur von Valve kann theoretisch jeder die Entwicklung eines neuen Half-Life beginnen. So kam es zu Half-Life Projekten mit bis zu 40 Teammitglieder. Ohne die Unterstützung der oberen Führungsebene verliefen diese jedoch alle im Sande und führten zu nichts.

There’s something with that third episode that isn’t sitting right with Gabe and other people at Valve. Ultimately it just starves to death.