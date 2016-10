Half-Life: Half-Life VR möglicherweise in Arbeit

11 Jahre ist es bereits her, dass Half-Life 2 erschien. Seitdem warten Fans der Reihe sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. “Half-Life 3 confirmed“ ist mittlerweile zu einem beliebten Internet Meme geworden. Nun gibt es wieder einmal Gerüchte um einen neuen Half-Life Titel. Zwar handelt es sich dabei nicht um Half-Life 3, Fans von VR dürften jedoch dennoch auf einen neuen Titel hoffen.

Half-Life Code in VR APP gefunden

Denn wie der YouTube Kanal “Valve News Network“ berichtet, arbeitet Valve womöglich bereits an einer VR-Version von Half-Life. Diese Annahme beruht auf einem geleakten Code der in der Steam VR App “Destinations“ gefunden wurde. In dem Code der App wurde ein Projekt mit dem Titel “HL:VR“ gefunden. Dessen Code enthält zudem Überreste von Half-Life Assets mit denen in einer VR-Umgebung experimentiert wurde. In einem Update der App vom 26. September wurde zudem Code Material gefunden, welches auf zahlreiche Waffen und Gadgets im Spiel hinweisen. Dieser neu gefundene Code ersetze zudem den anfangs entdeckten Code in der App. Dies deutet auf eine Weiterentwicklung von einem eventuellen Half-Life VR hin.

Half-Life VR noch nicht von Valve dementiert

Bereits 2015 sagte der Valve-Entwickler Jeep Barnett in einem Interview auf Kotaku, dass Valve mit Assets aus Half-Life in VR experimentiert habe. Auf die Frage ob dies bedeutet dass es ein Half-Life VR geben wird, sagte er: “Wir sagen nicht nein, aber wir wissen noch nicht was das Richtige ist. Unsere wertvollste Ressource ist Zeit und wir haben nicht genug Zeit um alles zu tun“. Ob tatsächlich an einem Half-Life VR gearbeitet wird, ist also noch offen. Die Weiterentwicklung des vorhandenen Codes, in der App Destinations, deutet jedenfalls darauf hin. Zudem wurde zusätzlich auch noch Code Material von Half-Life im Dota 2 Code gefunden.

Unten findet ihr das YouTube Video von “Valve News Network“, in dem das Thema genauer behandelt wird.