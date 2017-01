Halo Wars 2 – Jetzt die Beta zocken!

Viele freuen sich auf den Release von Halo Wars 2, welcher am 21. Februar stattfinden soll. Passend dazu gaben Microsoft und die Entwickler von 343 Industries nun bekannt, dass das Spiel offiziell den Goldstatus erreicht hat und der Release pünktlich über die Runden geht.

Halo Wars 2 – Offene Beta ab heute

Passend zum nahenden Launch wird uns nun die damals angekündigte Beta zur Verfügung gestellt. Die sogenannte Blitz-Beta von Halo Wars 2 steht ab heute für euch zum Download bereit. Alle Xbox One und PC Zocker können diese nun näher in Augenschein nehmen und auf Herz und Nieren testen.

In der Beta könnt ihr euch schon einmal einen Überblick über die Karten und Anführer machen, denn diese sollen später auch in der finalen Halo Wars 2 Version zu finden sein. Die Entwickler packen euch auch noch drei Spielmodi oben drauf, in denen ihr euch austoben könnt. Dazu zählen „1 vs 1“, „2 vs 2“ und für Teamspieler auch ein „3 vs 3“. Außerdem sorgen die Mädels und Jungs bei 343 Industries für tägliche Herausforderungen, sodass euch in der Beta nicht langweilig wird.

Leider werden die in der Beta erzielten Fortschritte nicht mit ins Hauptspiel übernommen, allerdings dürft ihr euch über zwei Ingame-Card-Packs für das finale Spiel freuen. Dazu müsst ihr lediglich die Beta downloaden und mindestens ein Match absolvieren.

Auf der offiziellen Seite findet ihr den Download.