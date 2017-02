Halo Wars 2: Live-Action Werbung

Syberia 3: Release-Datum steht

Fast fünf Jahre ist es nun her, dass die Macher bei Microids bekanntgaben, an einer weiteren Fortsetzung ihrer Syberia-Reihe zu arbeiten. Damit ist es fast 13 Jahre her, seit der letzte Beitrag zur Serie veröffentlicht wurde. Nun soll es im April so weit sein. Nach einigen aufregenden Aufnahmen auf der E3 im letzten Jahr wurde der Start zunächst für den Dezember angedacht, wurde dann jedoch auf 2017 verschoben. Am 20. April soll jetzt in Europa der dritte Ausflug mit Kate Walker m