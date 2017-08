Hardware für Zocker: Welche Komponenten dürfen in keinem guten Setup fehlen?

Gaming ist schon lange kein simpler Zeitvertreib mehr, der nur unreife Teenager begeistert. In den vergangenen 20 Jahren ist Gaming immer mehr zu einem eigenen Lifestyle herangewachsen. Für einige ist es sogar eine Wissenschaft. Das gilt für allem für die unter euch, die sich eigene Räume für das beste Hobby der Welt einrichten und immer über die nächste Innovation in Sachen Hardware verfügen. Echte Gamer haben keine Spielecke – echte Gamer haben ein Setup. Doch welche Komponenten gehören eigentlich in ein gutes Setup? Hier eine Übersicht über die größten Hardware-Must-haves für Vielspieler.

Monitor

Auch wenn die ersten Schritte der Gaming-Industrie in den 70er-Jahren nicht unbedingt danach ausgesehen haben: Videospiele waren schon immer ein visuelles Medium. Niemand wäre bei Pong auf die Idee gekommen, sich bei seinen Eingaben allein nach dem nervigen Piepton zu richten. Früher wie heute gilt: Das Auge spielt mit.

Somit ist der Monitor für viele Spieler die erste Anlaufstation, wenn es um das eigene Gaming-Setup geht. Was in Spielhallen begann, wurde über 8-Bit-Technologie und LED-Bildschirme stetig weiterentwickelt. Heutzutage sprechen wir über High Dynamic Range (HDR) und gebogene QLED-Monitore, die unsere Augen mit scharfen Kontrasten und bombastischen Farben verwöhnen.

Samsung hat gerade ihre Gaming-exklusiven Modelle für den Winter angekündigt und leistet Pionierarbeit in Sachen HDR. Was bis dato nur Fernsehern und gutbetuchten Kinobesuchern vorbehalten war, findet nun auch im neuen CHG70 Anwendung. Das neue Feature sorgt für deutliche sichtbare Unterschiede bei den Kontrasten und verhindert gleichzeitig Über- bzw. Unterbelichtung. Hinzu kommt die revolutionäre QLED-Technologie, dank der nicht nur die Farbraumabdeckung in neue Höhen geschraubt wird, sondern auch die Farbskala präziser dargestellt wird.

Für alle, die es etwas größer mögen: Mit dem CHG90 hat Samsung gerade den weltweit größten Ultra Wide Monitor auf den Markt geworfen – doppeltes Full-HD mit einer Auflösung von 3.480 X 1080 Pixeln inklusive. Dabei ist das bildgewaltige Biest jedoch keineswegs langsamer als herkömmliche Bildschirme. Eine Bildwiederholungsrate von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) gehören zum Paket mit dazu. Wer auf breite Panoramen steht, ist hier goldrichtig aufgehoben.

Wer sich eine der Monitor-Innovationen ganz genau anschauen möchte, findet Samsung dieses Jahr sogar auf der gamescom. Dort haben sie nicht nur die neuesten Bildschirme und Festplatten parat, sondern auch ein breites Spektrum an VR-Geräten. Schaut doch einfach mal in Halle 10.1 an den Ständen B080 und A081 vorbei – es lohnt sich.

Rechenpower

Die Zeit kurz vor der gamescom ist auch immer die Zeit kurz vor den großen Spiele-Veröffentlichungen. Mit etlichen Triple-A-Titeln in der Mache, von Destiny 2 bis Assassin’s Creed: Origins, wird auch der Anspruch an den heimischen Rechner immer größer. Der kluge Gamer von heute plant vor und wählt beim Einrichten des neuen Setup genau die Komponenten aus, welche mindestens die nächsten zwei Videospiel-Generationen mitmachen. Dabei spielt natürlich auch der Preis eine nicht unwichtige Rolle.

Gehört ihr nicht zu den Hobby-Bastlern dieser Welt, lasst euch am besten von Freunden beraten, die sich mit der Materie auskennen. Brandaktuelle Grafikkarten und Prozessoren halten natürlich deutlich länger als die der letzten Generation, kommen aber auch immer mit einem entsprechenden Kostenpunkt daher. Timing ist hier das Stichwort. Der beste Zeitpunkt für den Kauf einer neuen Grafikkarte ist beispielsweise kurz bevor die nachfolgenden Ableger auf den Markt geworfen werden. Dann ist der Preis niedrig und die Leistung im Vergleich immernoch zeítgemäß.

Speicher

Wir leben in einer Zeit, in der Information zu einer der wichtigsten Ressourcen gehört. Gleichwohl ist für den modernen Menschen auch Geschwindigkeit ein essentielles Element geworden. Gerade für Gamer spielt die Zeit eine prominente Rolle. Je mehr Informationen unser Rechner in einer bestimmten Zeit verarbeiten kann, desto mehr Zeit bleibt für das Zocken selbst.

Deshalb sind unsere Speichermedien in den vergangenen Jahren nicht nur immer größer, sondern auch immer schneller geworden. HDD-Festplatten weichen Stück für Stück dem neuen SSD-Format. Die physische Größe externer Festplatten nimmt jedoch sukzessive ab. Der Schritt zu portablen Lösungen liegt nahe.

Auch hier zeigt sich Samsung als technologischer Vorreiter und stellt eine neue SSD für unterwegs vor. Die externe SSD T5 soll genauso so schnell und effizient sein wie eine herkömmliche interne SSD-Platte und ist dabei nur so groß wie ein halbes Smartphone. Der bewährte V-NAND-Speicher von Samsung verspricht eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s. Der kleine Wunderspeicher kann somit durchaus mit SATA-SSDs mithalten. Wer mit großen Datenmengen arbeitet, als Photograph, Streamer oder Content-Creator, bekommt eine schnelle Festplatte im Hosentaschenformat.

Für Gamer interessant sind in diesem Zusammenhang allerdings eher die aktuellen internen Speicher von Samsung. Die 960-Serie des koreanischen Herstellers gehört zur Speerspitze in puncto Solid State Drive. Sowohl die 960 PRO als auch die 960 EVO wurden im vergangenen Jahr mit einem neuen Controller ausgestattet, der die Performance in eurem Rechenknecht im Vergleich zur vergangenen Generation deutlich verbesserte.

Die Grundschule für moderne SSDs haben die beiden Varianten mit Auszeichnung abgeschlossen, denn sie lesen und schreiben mit geradezu wahnwitziger Geschwindigkeit. 3.500 MB/s beim Lesen und 2.100 MB/s beim Schreiben sind drin. Der Clou: Wer über das nötige Kleingeld verfügt, bekommt die Samsung-Speicher auch mit 1TB und 2TB Kapazität. Nennt ihr also eine große Spielebibliothek euer Eigen, könnt ihr mehr als nur das Lieblingsspiel auf der SSD installieren und dementsprechend boosten.

Komfort

Gerade Vielspieler und Semi-Profis wissen: Gaming kann nicht nur zu geistiger Ermüdung führen. Auch der Körper wird beansprucht. Viele eSport-Athleten trainieren täglich bis zu 16 Stunden, um für das nächste große Turnier gewappnet zu sein. Komfort bei längeren Zock-Sessions spielt jedoch auch für den Durchschnittsgamer eine große Rolle. Sei es beim Headset oder der Sitzgelegenheit: Wer stundenlang vor dem Rechner sitzt, benötigt ausgereifte Komfort-Features.

Beim Headset manifestieren sich diese vor allem im Bereich der Ohrmuscheln. In unserem aktuellen Test zum Elite Pro von Turtle Beach hat sich wieder einmal gezeigt wie wichtig gut ausbalancierte, stufenlos verstellbare und ausreichend gepolsterte Kopfhörer beim Zocken sind. Wenn sich die Kopfhörer im Spiel nicht ständig durch nerviges Drücken oder zu hohes Gewicht melden, ist das auf Dauer nicht nur schmerzhaft, sondern verschlechtert auch die eigene Leistung.

Deutlich wichtiger ist der Komfort beim Stuhl, auf dem ihr eure Gamer-Tage verbringt. Wer hier auf billige Varianten vom Discounter zurückgreift, sieht sich in Windeseile mit Rücken- und Nackenschmerzen konfrontiert. Wenn sich dazu noch eine ungesunde Sitzhaltung gesellt, ist der Schaden perfekt. Ein gut gepolsterter Gaming-Stuhl sollte hier die Untergrenze der Verhandlungsbasis darstellen. Achtet beim Kauf ebenfalls auf eine stabile Lehne. Euer Rücken wird es euch danken – vor allem dann, wenn ihr auf dem Möbel nicht nur spielt, sondern auch Hausarbeiten schreibt oder anderen Papierkram erledigt.

Peripherie

Habt ihr den Rest des ausgefeilten Gaming-Setups eingerichtet, bleiben lediglich die Kleinigkeiten, welche am Ende den Unterschied ausmachen. Hier kommt die Peripherie ins Spiel. Unter Peripherie verstehen PC-Zocker erst einmal ihre Maus und Tastatur. Auch in diesem Bereich findet man eine ganze Menge verschiedener Anbieter, Produkte und Zielgruppen.

Beim Kauf einer neuen Maus oder Tastatur geht es, anders als beim Rest der Komponenten, meist um persönliche Präferenz und die eigene Spielweise. Seid ihr ein reiner Shooter-Spieler werdet ihr wohl eine Maus mit etwas weniger DPI und eine Tastatur mit soliden WASD-Tasten vorziehen. Gehört ihr allerdings zur MMO-Fangemeinde stehen etliche Zusatztasten bei der Maus und ein kompaktes Layout beim Schreibbrett wahrscheinlich auf eurer Prioritätenliste.

Habt ihr die Möglichkeit, solltet ihr Peripherie-Geräte vor der Benutzung ausgiebig testen – bei Freunden oder im Hardware-Markt eures Vertrauens. Nur wer sich selbst und seine Vorlieben beim Zocken kennt, kann die perfekte Tastatur für seine Zwecke finden. Bei uns steht aktuell das Tesoro Gram Spectrum groß im Kurs. In unserem Test konnte das Gerät lückenlos überzeugen.