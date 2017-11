Harry Potter: Niantec arbeitet an „Harry Potter GO“

Zauberhafte Neuigkeiten

Fast wie der Anfang des ersten Harry Potter Buchs wird es aktuell in unserer Welt, derer der Muggel zugehen. Jubel, Freude, alle liegen sich in den Armen, denn Niantec hat nun einen riesigen Wunsch aller Fans der Roman Reihe und der Filme erfüllt. Denn nun wurde bestätigt, dass die Pokemon GO-Entwickler an einem AR-Spiel (Alternative Reality) arbeiten, welches Harry Potter thematisiert.

Das Spiel wird parallelen zu Pokemon GO aufweisen. So wandert man durch die Straßen, lernt Zauber und entdeckt und bekämpft legendäre Kreaturen aus den Harry Potter Universum. Es wird ebenfalls wieder Teams geben. So vermutet man, dass es sich hier um die verschiedenen Häuser Hogwarts handeln wird.

Magischer Moment

In der offiziellen Ankündigung von Niantec heißt es, dass sie begeistert davon wären, mit Warner Bros. zusammen zu arbeiten. So könne man eine geliebte magische Serie auf neuem Wege wieder zum Leben erwecken.

Schon letztes Jahr gab es viele Gerüchte darum, ob eine App rund um das Universum der magischen Welt möglich wäre. Viele Petitionen, um dies zu erzwingen sammelten auch hunderttausende Stimmen. „Harry Potter: Wizard Unite“, so der englische Titel, ist nun in Arbeit, weitere Informationen sollen über die sozialen Kanäle von Niantec verbreitet werden.