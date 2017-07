Hearthstone: Alte Kartenpakete bald wieder verfügbar

Wer den Kartenklopper gern im wilden Modus spielt und somit auf alle Karten, auch die der früheren Erweiterungen, zugreifen möchte, sah bis jetzt alt aus. Denn die alten Kartenpakete wurden seitens Blizzard in regelmäßigen Zeitabständen ausgemustert. Man musste die favorisierten Karten also mühsam craften. Das soll sich nun ändern, wenn nicht nur sämtliche Erweiterungspakete, sondern auch Abenteuer für kurze Zeit zurück in den Shop gelangen.

Blizzard: Eine echte Wild Card

Ihr werdet euch sicher fragen: Warum der plötzliche Sinneswandel? Ganz einfach: Am 1. Juli ist ein offizielles Turnier mit dem Titel Wild Open gestartet, in dem professionelle Spieler nicht nur auf die aktuellen Karten des Standard-Modus, sondern alle vorhandenen Minions, Zauber und, Geheimnisse und Co. zugreifen können.

Der Entwickler und Publisher mit Sitz in Kalifornien hat prompt reagiert und wird sowohl die Erweiterungen Goblins vs. Gnomes und The Grand Tournament als auch die klassischen Abenteuer Curse of Naxxramas, Blackrock Mountain und League of Explorers für einige Zeit zurück in den Shop bringen. Der Startschuss für den ausserplanmäßigen Sale soll in den „kommenden Wochen“ erfolgen.

Wer pünktlich zum Turnier im wilden Modus durchstarten möchte, bekommt aktuell nicht nur die Möglichkeit, alte Kartenpakete zu kaufen, sondern kann sich diese momentan sogar zu Sonderkonditionen sichern. Statt 7 Packs bekommt ihr aktuell 9, statt der Maximalmenge von 60 Packs, bekommt ihr gegenwärtig satte 78 Kartenpackungen.