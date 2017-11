Hearthstone: Blizzard deutet Switch Version an

Alle Jahre wieder

Am vergangenen Wochenende fand im kalifornischen Anaheim die diesjährige Blizzcon statt. Auf dieser nahm der Veranstalter einige Ankündigungen vor. Unter anderem im Fokus war mal wieder der Kartenspiel-Hit Hearthstone. So wurde die neue Erweiterung „Kobolde und Katakomben“ präsentiert, jedoch war das nicht alles. Aktuell ist das Spiel für den PC, sowie für so gut wie jedes mobile Endgerät verfügbar. Nun deutet es sich aber an, dass auch eine weitere Plattform nutzbar wird.

Der Switch-Hype

Durch die aktuell riesigen Verkaufszahlen der Nintendo Switch kam scheinbar auch Blizzard auf die Idee, auf dieser Konsole Fuß zu fassen. Denn ergänzend zur Ankündigung fügte der verantwortliche Senior Direcor Peter Whelan hinzu, dass durch das mobile Konzept der Switch eine Umsetzung für die Hybrid-Konsole nicht abwegig wäre und sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten würden. Aktuell sei aber noch nichts dergleichen in Entwicklung. In Zukunft dürfen sich die Spieler also erst einmal auf die neue Erweiterung freuen. Was dann noch geschieht, wird sich zeigen.