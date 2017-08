Hearthstone: Erster Raid und Kurzfilm auf der Gamescom

Nicht einmal drei Wochen ist die Veröffentlichung der neuen Hearthstone-Erweiterung Knights of the Frozen Throne her, da rollt Blizzards PR-Maschine schon wieder auf Hochtouren. Zu diesem Zweck veranstaltet der kalifornische Konzern in diesem Jahr nicht nur die hauseigene Blizzcon, sondern nimmt mit einem großen Lineup und Bühnenprogramm an der Gamescom teil. Auch wenn die großen Ankündigungen bisher ausblieben, haben die Entwickler für ihren Kartenklopper ein umfassendes Promo-Paket geschnürt, das nicht nur den ersten Raid in Hearthstone umfasst, sondern auch mit einem beeindruckenden Kurzfilm einhergeht.

Frostmourne hat Hunger

Jeder World of Warcraft-Spieler liebt und hasst sie zugleich: Die Raids. Ob im LFR-Tool oder in einer eingespielten Gruppe im Mythic-Progress: Raids stellten in Blizzards MMO immer die größte spielerische Herausforderung dar. Diese Art der Challenge hat nun auch ihren Weg in das Online-Kartenspiel Hearthstone gefunden – zumindest für die Zeit der Gamescom. Und natürlich bekommen die Spieler nicht irgendeinen Obermotz vorgesetzt, um sich die Zähne auszubeißen. Arthas, der Lich King höchstpersönlich, macht seine Aufwartung.

Mit satten 1.000.000 Lebenspunkten ausgestattet, wartet der Frostmourne-schwingende Fiesling darauf, gegen die Besucher der Messe anzutreten. Das Ziel: Der Lich King muss noch vor dem Ende der Messe fallen. Bewerkstelligen können die Spieler dies, indem sie sich an einen der Blizzard-Rechner setzen und im Duell gegen Arthas antreten, bis sie sterben. Wie üblich wählt man einen Helden und stellt sich ein Deck zusammen, mit dem man möglichst viel Schaden am Boss anrichtet. Geht man das erste Mal zu Boden, wählt man anschließend einen zweiten Helden und bekommt eine weitere Chance. Der verursachte Schaden aller Spieler auf der Gamescom wird addiert, um den Raidboss gemeinsam zu bezwingen.

Ob Blizzard mit diesem lustigen, aber nicht ganz durchdachten Event Markforschung betreibt, die Fireside Gatherings promoten möchte oder tatsächlich plant, die Schlachtzüge in ihren Kartenklopper zu integrieren, steht bisher noch in den Sternen. Wir finden, das Grundprinzip würde sich für ein Metagame durchaus anbieten. Im Rahmen einer monatlichen Herausforderung könnte man Belohnungen an alle Spieler herausgeben, die gegen den Raidboss angetreten sind. Ein Leaderboard, wer in der Region den meisten Schaden gemacht hat, würde das Ganze dann abrunden und für Langzeitmotivation abseits von Ranked-Matches sorgen.

Hearth and Home

Neben den Schlachtzügen feierte auch ein animierter Kurzfilm seine Premiere auf der Gamescom. In Hearth and Home lernen wir ein junges Mädchen kennen, das sich im tiefen Winterwald verlaufen hat und in Hearthstone ein wärmendes Zuhause findet. Im Disney-Stil aufgezogen sieht der Kurzfilm nicht nur richtig knackig aus, sondern ist auch herzerwärmend inszeniert. Viele bekannte Charaktere, Karten und Gimmicks aus dem Spiel finden ihren Weg in dieses kleine Meisterwerk. Cinematics und kurze Einspieler kann Blizzard einfach. Viel Vergnügen.