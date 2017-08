Hearthstone: Knights of the frozen Throne auf GC17 vorgestellt

Herathstone Fans aufgepasst: Blizzard hat im Rahmen der Gamescom 2017 die neue Erweiterung Knights of the frozen Throne genauer vorgestellt. Die neuen Karten drehen sich rund um den Lich King, welcher seine Plage der Untoten über das Land fegt. Wir haben für euch alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Viele neue Karten

Die kommende Erweiterung Knights of the frozen Throne verspricht euch insgesamt satte 135 neue Karten. Darunter natürlich auch neue Legendarys. Ein guter Weg sich die neue Unterstützung zu ergattern sind die neuen Missionen des Einzelspielers. Hier kämpft ihr euch durch Icecrown und stellt euch den verschiedenen Anführern der Plage. Am Ende findet der entscheidende Kampf gegen den Lich King selbst statt. Für jeden Boss den ihr im Singleplayer besiegt, gibt es kostenlose Card Packs als Belohnung.

Die Death Knights sind da

Vor allem die sogenannten Death Knights sind stärkere Einheiten der Erweiterung. Diese könnt ihr ausspielen, wenn einer der neuen legendären Heldenkarten eure normalen Einheiten transformiert. Diese hat Blizzard in einem Sketch vorgestellt. Hier ist das Video:

Eine neue Strategie, welche in Knights of the frozen Throne eine größere Bedeutung findet ist der sogenannte Lifesteal. Mit dieser Fähigkeit heilt ihr eure Helden wenn diese Schaden am Gegner zufügen.

Im folgenden Video werden die einzelnen Neuerungen noch einmal besprochen:

Auch auf der offiziellen Website von Blizzard findet ihr weitere Informationen. Eine Liste der bisher veröffentlichten Karten haben wir euch hier verlinkt.

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung Knights of the frozen Throne?