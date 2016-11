Hearthstone: „Mean Streets of Gadgetzan“ – Erweiterung bestätigt

Die Karten liegen offen. Ab Dezember bilden dunkle Gassen und abgelegene Hinterhöfe das Panorama des Free-To-Play-Kartenkloppers Hearthstone aus dem Hause Blizzard.

Von Grimy Goons, Jade Lotus und Kabal

Als ihr auf dem dreckigen Vorplatz der Goblinstadt, mit dem markanten Kampfring im Zentrum, ankommt, bieten sich euch umgehend drei zwielichtige Parteien als Leibwächter, Mediziner oder Mechaniker an. Diese drei Parteien bilden das primäre Feature der auf der Blizzcon veröffentlichten neuen Erweiterung. „Mean Streets of Gadgetzan“. Neben den altbekannten neutralen und klassenspezifischen Karten umfasst die Kollektion jetzt auch Karten, die nicht nur für eine, nicht für zwei, sondern gleich für drei verschiedene Klassen konzipiert wurden.

Die Grimy Goons, eine Schlägertruppe, die sich auf den Handel mit geheimer Goblin-Waffentechnologie spezialisiert hat, bietet hierbei den Waffenklassen, Krieger, Jäger und Paladin ihre Unterstützung an.

Analog treibt sich die Gruppe des Jade Lotus ausschließlich mit Schurken, Schamanen und Druiden herum. Sie nutzen die Kräfte der Natur, um die 30 Lebenspunkte des Gegners niederzuringen.

Die dritte zwielichtige Gruppe hat sich ganz der verbotenen Magie verschrieben. Mithilfe von mystischen Tränken und Zaubern versuchen die Kabal, ihre Kontrahenten zu verwirren, einzuschüchtern und anschließend zu vernichten. Priester, Magier und Hexenmeister sind Teil dieser Gang. Kabal verpflichtet!

Die Gasse zur Flexibilität

Die Auswahl der Karten macht deutlich, dass Blizzard mit der neuen Erweiterung stärkere Flexibilität und Dynamik in den Spielrunden erreichen möchte. Ganz besonders interessant ist diesbezüglich vor allem der Anführer der Kabal, Kazakus, dessen Fähigkeit darin besteht, auch in der düstersten Board-Situation, dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten seiner Tränke, die Oberhand zurückzugewinnen. Kleiner Fact nebenbei: Natürlich gibt es auch in dieser Expansion wieder ein schickes neues Spielbrett mit zahlreichen Möglichkeiten, sich während der Wartezeiten zu auszutoben.

„Mean Streets of Gadgetzan“ ist kein Hearthstone-Abenteuer mit einzeln freispielbaren Flügeln wie „The League of Explorers“, sondern ein Kartenpaket, bestehend aus 132 neuen, einzigartigen Karten, die zum Geldausgeben oder Peu-à-peu-Freispielen einladen. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr Neueinsteiger in der Welt von Hearthstone oder schon seit Jahren hinter den letzten noch fehlenden Karten her?