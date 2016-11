Hearthstone: Mean Streets of Gadgetzan startet noch diese Woche!

Nachdem Blizzard wie erwartet auf der BlizzCon 2016 die neue Hearthstone Erweiterung “Mean Streets of Gadgetzan“ angekündigt hat, war von einem Release-Datum Anfang Dezember die Rede. Wie sich herausstellt, hält der Entwickler sein Wort. Denn noch früher geht es nicht! Bereits diese Woche Donnerstag, am 1. Dezember, soll “Mean Streets of Gadgetzan“ erscheinen. Das gab der Entwickler während eines Hearthstone Twitch Streams bekannt.

In den vergangenen Wochen enthüllte Blizzard jeden Tag mindestens eine neue Karte auf verschiedenen Webseiten. Das große Finale dieser Enthüllungen fand gestern, in einem Stream des Entwicklers, statt. Dort wurden alle übrigen Karten die zuvor noch nicht bekannt waren gezeigt. In der Liveshow spielten der Hearthstone Game Designer Matt Place und der Kommentator Dan “Fordan“ Chou mehrere Partien Hearthstone mit den neuen Karten. Am Ende der Matches gaben sie dann überraschenderweise den 1. Dezember als Release-Termin bekannt.

Weitere Details zu Mean Streets of Gadgetzan

Mit der neuen Erweiterung “Mean Streets of Gadgetzan“ finden 132 neue Karten ihren Einzug in das Spiel. Neu sind dabei die“Tri-Class“ Karten, welche jeweils von drei verschiedenen Klassen gespielt werden können. Diese richten sich nach den drei rivalisierenden Gangs, die es in “Mean Streets of Gadgetzan“ geben wird.

Ihr braucht euch jedoch keine Sorgen machen, dass Ihr eure Karten der älteren Erweiterungen, wie Black Rock Mountain, nicht mehr im Standard-Format verwenden könnt. Denn diese Karten werden mit der ersten Erweiterung die 2017 erscheint, aus dem Standard-Format verschwinden. Geht man von dem gewohnten Release-Zyklus aus, sollte das erst frühestens April 2017 sein.