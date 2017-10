Hearthstone: Neuer Held am 17. Oktober

Neue Details zu Loot-Chancen in Overwatch, Hearthstone und HotS

Die Loot-Chancen im Überblick Es ist ein großes Mysterium und hat schon so manchen Spieler zur Weißglut getrieben. Seit langem wird weltweit über die Loot-Chancen in Blizzard-Spielen gerätselt. Ob Overwatch, Hearthstone oder Heroes of the Storm - niemand kennt die genauen Drop-Chancen von Skins, Gegenständen oder seltenen Karten. Doch Blizzard musste per Gesetz erst in China und nun auch für den koreanischen Markt seine entsprechenden Zahlen offenlegen: Lootbox-Wahrscheinlichkeiten