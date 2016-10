Hearthstone: Neues Update veröffentlicht

The Legends of Zelda: Breath of the wild – Video/Trailer mit Wettereffekten aufgetaucht

Durch einen kleinen Zufall ist ein Video welches bei Youtube nicht gelistet ist aufgetaucht. Es handelt sich um einen Gameplay-Trailer zu The Legends of Zelda: Breath of the wild und zeigt die Wettereffekte im Spiel. Hier könnt ihr euch das Video angucken: https://www.youtube.com/watch?v=st4bgxiOnL8 Die Effekte sind wirklich super umgesetzt und mit viel liebe zum Detail erstellt worden. Auch der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Phasen ist atemberaubend. Was sagt ihr?