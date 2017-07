Hearthstone: Ritter des Frostthrons angekündigt

Welche ist die passende Xbox für mich?

Xbox One, One S oder One X? Am 7.November 2017 kommt das Konsole-Update von Microsoft, die Xbox One X, in den Handel. Aus gegebenem Anlass haben wir alle technischen Daten der verschiedenen Versionen noch einmal zusammengefasst und erklären euch wir ihr passend zu euren Bedürfnissen die passende Xbox auswählt, damit ihr die für euch am vorteilhafteste Konsole wählen könnt. Alle drei Versionen bieten ein einzigartiges Spielgefühl und ob Technikfan oder Sparfuchs: Für jeden gibt es die