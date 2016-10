Hearthstone: Wird die neue Erweiterung schon bald angekündigt?

Schon seit zwei Jahren hat Blizzard die jährliche BlizzCon genutzt, um neue Erweiterungen für Hearthstone anzukündigen. Auch dieses Jahr könnte es wieder so sein. Gestern gab es erste Hinweise zu einer neuen Erweiterung. Auf ihrem Twitter-Kanal postete Blizzard gestern ein Bild von einer Postkarte. Diese zeigt die Wüstenstadt Gadgetzan aus dem World of Warcraft Universum.

Weitere Teaser zu einer neuen Erweiterung von Hearthstone

Blizzard veröffentlichte zudem gestern eine Ausgabe von einer Fiktiven Zeitung: “The Gadgetzan Gazette“. Die Hinweise deuten also eindeutig darauf hin, dass die neue Erweiterung von Hearthstone etwas mit der Wüstenstadt Gadgetzan zu tun haben wird. Folgt man einem Link in der Zeitung, gelangt man zu einem Facebook Chat-Bot, den man versuchen kann, Informationen zu entlocken.

User auf Reddit haben so mehrere Screenshots gefunden, die unter anderem auch auf eine neue Karte hinweisen. Sowohl die fiktive Zeitung, als auch die entdeckten Screenshots, weisen darauf hin, dass es bei der nächsten Erweiterung um einen Bankraub gehen wird.

Allzulange kann es ohnehin nicht mehr dauern bis die neuste Erweiterung von Hearthstone vorgestellt wird. Denn mit der Einführung des Standardformats, wird spätestens im Dezember eine neue Erweiterung eingeführt werden. Gewissheit werden wir wohl erst mit dem Start der BlizzCon 2016 erlangen. Bereits am vierten November geht es los.