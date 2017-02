Hellblade: Es kommt dieses Jahr! Echt? Echt!

Es wurde nachgehakt, und ja die Entwickler von Ninja-Theory geben an, dass „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ dieses Jahr erscheinen wird! Wann? Halt dieses Jahr…irgendwann!

The long wait is over?

Seit 2014 warten wir nun auf das Spiel der Leute von Heavenly Sword, Enslaved und der Neuauflage der „Devil May Cry“-Serie, es soll für PC und PS4 raus kommen- gestern auf Twitter hieß es:

Yes! We’re really looking forward to sharing #Hellblade with you all. The support has been amazing. https://t.co/oNNNMgusZP — NinjaTheory (@NinjaTheory) February 1, 2017

Angesetzt war es für 2016, der Realese wurde dann auf dieses Jahr verschoben. Die Trailer machten bisher viel her, trotz des kleinen Entwicklerteams, bestehend aus 15 Personen, und dem knappen Budget. Die Bezeichnung „Indie-AAA-Titel“ entsteht wohl teils aus diesem kleinen Kreis der Entwicklung, Tripple-A soll es aber vom Spielerlebnis werden – welche Mischung. Passend zum Indie-Claim werden von Ninja-Theory keine großen Verkaufszahlen angestrebt.

Senua’s Sacrifice- Die Story

Auch die Thematik und die sehr dichte und oft schon flirrende Atmosphäre des Spiels haben wohl jeden gepackt:

It’s the story of a celtic warrior [Senua] and her journey to hell. That hell is a manifestation of her mental illness. She experiences psychosis, hallucinations. As the player you see that world through her eyes.

Selten habe ich so etwas in Spielen gesehen und die bisherige Umsetzung sieht gelungen und ernsthaft aus- keine oberflächliche Abhandlung. Auch die Umgebung wird stark in das Spiel einbezogen, Rätsel werden durch Senua’s extra Sinn entdeckt. Dies soll die Sichtweise eines Menschen, der unter Psychosen leidet, abbilden- ein Sehen von Mustern und Dingen, welche so nicht vorhanden sind oder von anderen unbemerkt bleiben. Viel Recherche und Überlegung steckt hinter diesem Projekt und viel Gefühl. Fast fragt man sich, ob man in die Welt von Senua gänzlich eintreten möchte. Obwohl nein- natürlich will man in diese Welt! Wie man allerdings wieder aus ihr herauskommt, ist wohl eine Sache mit der wir uns noch beschäftigen müssen, wenn das Spiel vorliegt.

Das Gameplay sei schwer und jeder kleine Fehler in den anstrengenden One-on-One Kämpfen könnte dich dein Leben kosten. Der Vergleich mit Dark Souls liegt da natürlich sehr nahe (alle schwierigen Spiele heutzutage sind Spiele á la Dark Souls nicht wahr?) Das beklemmende Gefühl wird wird von Ninja-Theory dadurch unterstützt, dass sie eng mit Epic kooperieren und neue Technologien des Motion-Capturing und der Gesichtsanimation verwenden.

Wir freuen uns auf diesen Titel- noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn wir nun endlich wüssten, wann genau das Ding erscheint. We will wait and see!