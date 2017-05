Hereos of the Storm: D.Va im Video vorgestellt

Blizzard hat die beliebte Overwatch-Heldin D.Va in Hereos of the Storm implementiert. In einem nun erschienenen Video stellen die Entwickler die ehemalige Pro-Gamerin mitsamt ihren Fähigkeiten ausführlich vor.

D.Va im Rampenlicht

Des Weiteren wurden auf der offiziellen Hereos of the Storm Seite die Fähigkeiten ihres MECs und von D.Va selbst veröffentlich. Dabei unterscheidet Blizzard zwischen Grundfähigkeiten und Heroischen Aktionen.

Grundfähigkeiten

Booster : Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sek. lang um 125%. Fügt getroffenen Gegnern 135 Schaden zu und stößt sie weg. D.Va kann bei aktiven Boostern nicht verlangsamt werden.

: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sek. lang um 125%. Fügt getroffenen Gegnern 135 Schaden zu und stößt sie weg. D.Va kann bei aktiven Boostern nicht verlangsamt werden. Defensivmatrix : Kanalisiert 3 Sek. lang ein Abwehrfeld in die Zielrichtung, das den verursachten Schaden davon erfasster gegnerischer Helden um 75% verringert. Der Mech kann sich währenddessen bewegen, aber nicht drehen. Der Schaden, den Gegner innerhalb der Defensivmatrix verursachen, gewährt noch immer dieselbe Aufladung der Selbstzerstörung.

: Kanalisiert 3 Sek. lang ein Abwehrfeld in die Zielrichtung, das den verursachten Schaden davon erfasster gegnerischer Helden um 75% verringert. Der Mech kann sich währenddessen bewegen, aber nicht drehen. Der Schaden, den Gegner innerhalb der Defensivmatrix verursachen, gewährt noch immer dieselbe Aufladung der Selbstzerstörung. Selbstzerstörung: Katapultiert D.Va aus dem Mech und lässt ihn nach 4 Sek. detonieren. Verursacht 400 bis 1200 Schaden in einem großen Bereich, abhängig von der Entfernung zum Mittelpunkt. Fügt Gebäuden nur 50% Schaden zu. Lädt sich pro 2 Sek., in denen D.Va automatische Angriffe ausführt, um 1% auf. Lädt sich pro 100% verlorener Lebenspunkte des Mechs um 30% auf.

Heroische Fähigkeiten