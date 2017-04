Das für Dienstag geplante Meilenstein-Update mit der Versionsnummer 2.0 wird das bisher größte in der Geschichte von Heroes of the Storm. Und zur Feier hat sich Blizzard etwas erfreuliches für die Spieler ausgedacht: Neben massig neuen Inhalten gibt es auch bis zu 20 Gratis-Helden für jeden Spieler. Einen Haken gibt es bei der Verschenkaktion nicht. Die sogenannten „Megapakete“ kann jeder Spieler kostenlos erhalten.

Gratis-Helden für jeden Spieler

Wer das MOBA erst seit Kurzem spielt oder vielleicht jetzt erst damit anfängt, der darf sich über eine ganze Menge an Helden freuen. Aber auch erfahrene Spieler können ihr Sortiment durch die Aktion um den ein oder anderen Helden erweitern. Sobald das große Update am 25. April – in Europa kommt es vielleicht erst am 26. April – erschienen ist, sind auch die Megapakete verfügbar.

Diese Zusammenstellungen aus 20 Helden kosten lediglich 100 Edelsteine. Diese in-game-Währung ist neu in Heroes of the Storm 2.0 und ersetzt das Echtgeld. Allerdings bekommt jeder Spieler beim ersten Login nach dem Update exakt 100 Edelsteine geschenkt und kann sich damit direkt eines der Pakete holen. Das Angebot gilt bis zum 22. Mai 2017.

Die Qual der Wahl

Leider kann man sich die 20 Helden nicht direkt aussuchen. Stattdessen stehen vier vorgefertigte Megapakete zur Auswahl: „Assassinen“, „Flex“, „Unterstützer & Spezialisten“ sowie „Tanks & Frontbrecher“ – jedes Paket legt seinen Fokus auf eine bestimmte Art von Helden.

Man muss sich also überlegen, welche Art von Helden man am liebsten spielt oder mit welchem Paket man am meisten neue Helden dazubekommt. Hat man sich für ein Paket entschieden, dann stehen danach auch die anderen drei nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings sollten die bis zu 20 neuen Helden erst einmal genug sein. Für Blizzard ist diese Verschenkaktion natürlich ein Teil der Promotion für das Heroes of the Storm 2.0 Update. Zum Launch soll auch noch ein neuer Held enthüllt werden. Auf unserer Netzwerkseite inHeroes.de ist der Teaser zum neuen Held zu finden, der bereits einige Hinweise beinhaltet.