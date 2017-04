Heroes of the Storm: Genji und Hanamura aus Overwatch kommen

In Kürze erreicht Heroes of the Storm einen neuen Meilenstein. Das Update mit der Versionsnummer 2.0 wird viele Neuerungen mit sich bringen. Die letzten Wochen wurde schon einiges bekannt gegeben, doch heute war für viele Spieler des MOBAs ein besonders wichtiger Tag. Blizzard enthüllte mit „Genji“ einen neuen Held und mit „Hanamura“ eine neue Map, die sich anders spielen wird als die bisherigen Schlachtfelder. Overwatch-Spielern kommen beide Namen sicherlich bekannt vor.

Genji als neuer Assassine

Genji ist ein Cyborg Ninja und wird bald auch im Nexus für Gerechtigkeit sorgen. Wie in Overwatch ist er mit Wurfsternen und einem tödlichen Schwert ausgestattet. Vor allem seine hohe Mobilität und der bunte Mix aus Nah- und Fernkampfattacken machen ihn zu einem interessanten Held in Heroes of the Storm. Genji ist ein Assassine und hat damit die primäre Aufgabe gegnerische Helden auszuschalten.

Hanamura – Payload in einem MOBA

Das gleichzeitig enthüllte neue Schlachtfeld ist der Karte „Hanamura“ aus Overwatch nachempfunden. Es bringt auch eine neue Spielmechanik in das MOBA. Jedes Team hat ein Payload, das zu einem bestimmten Zielpunkt gebracht werden muss. Dieses ist der Schlüssel, um die gegnerische Basis zu zerstören. Dabei können die Teams entweder das eigene Gefährt möglichst schnell voranbringen oder versuchen das gegnerische Team zu blockieren.

Noch mehr Neuerungen bringen die Camps auf dieser Map. Nachdem sie eingenommen wurden, schicken sie nicht wie sonst Söldner auf die gegnerische Basis los. Stattdessen verleihen sie eine bestimmte Fähigkeit, die zu einem beliebigen Zeitpunkt eingesetzt werden kann. Je nachdem was für ein Camp man einnimmt, kann man einen Geschützturm aufbauen, gegnerische Helden aufdecken oder sich heilen.

Heroes of the Storm 2.0

Vor allem Hanamura als neues Schlachtfeld bringt frischen Wind in Blizzards MOBA. Die neuen Inhalte sind Teil von Heroes of the Storm 2.0, das am 25. April veröffentlicht werden soll. Dieses Meilenstein-Update beinhaltet größere Veränderungen und Neuerungen. Beispielsweise wird das Fortschrittsystem mit Spieler- und Heldenlevel überarbeitet. Außerdem wird es in Zukunft Loot Chests geben, die verschiedene kosmetische und andere optionale Items umfassen – wie in Overwatch.

Zum Release des großen Updates am 25. April plant Blizzard ein Event. Da die heute neu angekündigten Inhalte aus dem Universum von Blizzards Helden-Shooter stammen, wird vermutet, dass sich auch das Event thematisch rund um Overwatch drehen wird.