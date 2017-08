Heroes of the Storm: Kel’Thuzad auf GC17 vorgestellt

Blizzards MOBA Heroes of the Storm erhält einen neuen spielbaren Charakter. Die Heldenriege wird um Kel’Thuzad aus Warcraft 3 erweitert. Dieser galt lange als großer Wunsch der Fans und wird von nun an mit seinen Fähigkeiten als Untoter ordentlich aufräumen.

Unterstützung aus der Unterwelt

Kel’Thuzad diente dem Lichkönig für alle Zeiten. Nach seinem Tod ist er wieder auferstanden um über die Schreckensnekropole Naxxramas zu herrschen. Der Untote ist also kein Unbekannter und wird sich in Heroes of the Storm als Ranged Assassin in den Kampf stürzen. Entwickler Blizzard hat ein Spotlight für den neuen Helden veröffentlicht. In dem Video werden Kel’Thuzads Stärken und Schwächen geschildert und einige Strategien vorgestellt.

Kel’Thuzad schlägt hart zu

Zu den größten Stärken von Kel’Thuzad gehört vor allem der hohe Schaden den er austeilt. Demnach ist es für ihn ein Leichtes gegnerische Gebäude einzureißen um den Weg zu Räumen. Auch machen seine Skills flächendeckenden Schaden. Crowd Control ist somit seine Spezialität.

Leider hat diese Kraft ihren Preis: In Sachen Mobilität ist Kel’Thuzad stark eingeschränkt und bewegt sich nur langsam über das Feld. Gegenüber Dive-Angriffen sollte er also ziemlich anfällig sein. Ein gut geplantes Vorgehen ist beim neuen Untoten also Pflicht.

Die Fähigkeiten

Hier ist die Übersicht zu allen Skills von Kel’Thuzad:

Grundfähigkeiten

(Q) Tod und Verfall: Wirft nach 0,5 Sek. eine Kugel, die explodiert, wenn sie einen Gegner trifft. Dabei fügt sie Gegnern im Explosionsbereich 150 Schaden zu und hinterlässt eine Lache des Verfalls. Die Lache bleibt 2 Sek. lang bestehen und fügt Gegnern alle 0,5 Sek. 70 Schaden zu.

Wirft nach 0,5 Sek. eine Kugel, die explodiert, wenn sie einen Gegner trifft. Dabei fügt sie Gegnern im Explosionsbereich 150 Schaden zu und hinterlässt eine Lache des Verfalls. Die Lache bleibt 2 Sek. lang bestehen und fügt Gegnern alle 0,5 Sek. 70 Schaden zu. (W) Frostnova: Erzeugt eine Nova, die nach 1 Sek. explodiert. Die Explosion fügt erfassten Gegnern 212 Schaden zu und verlangsamt sie 2,5 Sek. lang um 35%. Gegner im Zentrum werden 1 Sek. lang bewegungsunfähig gemacht.

Erzeugt eine Nova, die nach 1 Sek. explodiert. Die Explosion fügt erfassten Gegnern 212 Schaden zu und verlangsamt sie 2,5 Sek. lang um 35%. Gegner im Zentrum werden 1 Sek. lang bewegungsunfähig gemacht. (E) Ketten von Kel’Thuzad: Wirft eine Kette, die dem ersten getroffenen gegnerischen Helden oder Gebäude 97 Schaden zufügt. Danach kann die Fähigkeit innerhalb von 4 Sek. erneut aktiviert werden, um die Kette auf einen weiteren Gegner zu werfen. Dadurch werden beide Gegner zueinander gezogen und 0,5 Sek. lang betäubt.

Heroische Fähigkeiten

(R) Frostschlag: Schleudert einen Eismeteor auf einen gegnerischen Helden. Beim Auftreffen fügt der Meteor seinem Ziel 100 und Gegnern im Wirkungsbereich 275 Schaden zu. Macht alle getroffenen Gegner 1,5 Sek. lang bewegungsunfähig.

Schleudert einen Eismeteor auf einen gegnerischen Helden. Beim Auftreffen fügt der Meteor seinem Ziel 100 und Gegnern im Wirkungsbereich 275 Schaden zu. Macht alle getroffenen Gegner 1,5 Sek. lang bewegungsunfähig. (R) Schattenriss: Öffnet an einem beliebigen Ort auf dem Schlachtfeld einen Riss, der nach 1,5 Sek. explodiert und Gegnern im Wirkungsbereich 440 Schaden zufügt.

Heldeneigenschaft

Meister der eisigen Finsternis: Quest: Mach gegnerische Helden mit der Frostnova bewegungsunfähig oder triff sie mit den Ketten von Kel’Thuzad, um jeweils 1 Stapel Pestilenz zu erhalten. Belohnung: Ab 15 Stapeln Pestilenz werden die Abklingszeiten der Grundfähigkeiten um 2 Sek. verringert. Belohnung: Ab 30 Stapeln Pestilenz wird die Fähigkeitenstärke um 75% erhöht.

Den neuen Vorstellungstrailer zu Kel’Thuzad könnt ihr euch hier anschauen:

Fall ihr noch mehr Informationen über den neuen Helden haben wollt, könnt ihr die offizielle Seite von Blizzard aufrufen.