Hideo Kojima: AAA-Titel in der Kritik des Entwicklers

PUBG: Über zehn Millionen Einheiten verkauft

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) bricht Rekorde wie am laufenden Band. Erst kürzlich landete es beispielsweise auf Platz 1 der am meisten gespielten Titel auf Steam. Gemeinhin gilt es auch als das momentan erfolgreichste Spiel des Jahres 2017 und kann sogar Blockbuster wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Horizon: Zero Dawn in den Schatten stellen. Nun wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Gigantischer Erfolg PlayerUnknown's Battlegrounds verkauft sich wie geschnitten Brot