Hideo Kojima: Schluss mit Horror-Titeln

Legende zwischen P.T. und Death Stranding – Nach den kreativen Differenzen mit Konami und der Kündigung des Metal Gear-Machers vor rund zwei Jahren spricht Hideo Kojima in einem Interview erstmals an, warum es vorerst keine Horror-Spiele vom Grusel-Genie geben wird.

Die Gerüchte, Nachrichten und winzigen Informationsbrocken zum mit Spannung erwarteten Death Stranding häufen sich in den letzten Wochen. So hatte Kojima vor einigen Tagen bereits angekündigt, dass sich das Star-Ensemble um Mads Mikkelsen nicht im Horror-Setting wiederfinden wird, sondern vielmehr mit einer Menge Humor agieren könnte.

In einem Interview mit IGN ließ das kreative Genie hinter Story-lastigen Schwergewichten wie Metal Gear Solid darüber hinaus verlauten, dass er bis auf Weiteres keine Spiele mit Horror-Thematik angehen wird, sondern sich vielmehr im Action-Segment austoben möchte – und das trotz der Tatsache, dass der Mann versteht wie guter Horror funktioniert.

Mit P.T., dem spielbaren Teaser zum mittlerweile aufgelösten Silent Hills, zeigte uns Kojima, dass Grusel vor allem durch ein Feature vermittelt und wirkungsvoll gemacht wird: Das Unbekannte im Bekannten. Im Gespräch mit den Kollegen fasst der Japaner seine Vorstellung von Grusel folgendermaßen zusammen:

I think the most effective way to scare someone is to show them something that’s slightly out of the ordinary. Slightly off, but at first glance, they don’t know what it is about it that is unusual. When you do something like this, it confuses the mind, and that becomes unnerving for the person who sees it.