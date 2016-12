Das grandiose Jahr 2016 neigt sich so langsam dem Ende und es gab sehr viele Highlights im Spielebereich. Einige dieser sind preisgekrönt und die Besten in ihrem Bereich. Nicht nur Neulinge wie Overwatch oder Battlefield 1 schaffen es in die Besten-Liste, sondern auch Indie-Spiele wie INSIDE sind unter anderem vertreten. Wir von ingame haben euch eine Liste der besten 10 nach dem Metascore zusammengestellt. Neben dieser Liste haben wir noch zwei weitere auf dem Programm . Eine Highlight-Liste mit unseren Lieblingsspielen aus 2016 und eine mit den Most Wanted -Spielen 2017. Hier sind die besten Spiele 2016:

Highlights 2016: Die Besten Spiele

Uncharted 4: A Thief´s End

Nathan Drake, der ehemalige Schatzjäger, kehrt in die Welt der Diebe zurück. Er reist aus persönlichen Gründen um den Globus, um eine Verschwörung rund um einen Piratenschatz aufzudecken. Doch diese Reise und jeder Schatz bringt Drake an seine körperlichen Grenzen und stellt seine Entschlossenheit auf die Probe. Falls ihr mehr über Uncharted 4: A Thief´s End wissen wollt, könnt ihr hier unseren Test finden.

Metascore ingame-Wertung 93 9,5

INSIDE

Ähnlich wie in dem Vorgänger Limbo steuert ihr auch in INSIDE einen kleinen Jungen durch eine düstere und kalte Welt. Dabei müsst ihr Rätsel und Geschicklichkeit Aufgaben lösen. Die kleinsten Fehler bei diesen Aufgaben können zum Tot des kleinen Jungen führen. Durch die besondere Atmosphäre bekommt ihr starke Wissenslust wie sich die Geschichte in dem Spiel vorsetzt. Solltet ihr mehr wissen wollen über INSIDE: Hier findet ihr unseren Test.

Metascore ingame-Wertung 90 9,5

Overwatch

Overwatch wurde bei den Games Awards 2016 zum besten Spiel des Jahres gewählt. Es ist ein Spiel, in dem ihr einen der bis jetzt vorhandenen 23 Charaktere, die sich in unterschiedliche Klassen aufteilen, in First-Person-Manier über die Karte steuert. Von Offensiven bis zu Unterstützern ist alles dabei. Ihr spielt in Teams gegeneinander und versucht in unterschiedlichen Modi eure Gegner zu besiegen. Eine weitere Eigenschaft ist, dass ihr euch im Ranglisten-System immer höher spielen könnt. Auch zu Overwatch findet ihr bei uns einen Test und zwar hier.

Metascore ingame-Wertung 90 9,0

Dark Souls III

Ihr als Spieler begebt euch in ein Universum voller mächtiger Gegner und überwältigender Umgebungen, während die Welt zusammenbricht. Ein episches Universum mit einer unglaublichen und finsteren Atmosphäre, sowie packende Kämpfe werden dort auf euch warten. Neben den Gegnern werdet ihr auch Sammelobjekte, wie Waffen, Kleidung und Ringe, welche eure Statuswerte erhöhen, finden können. Weitere Informationen zu Dark Soul III findet ihr hier.

Metascore ingame-Wertung 88 9,0

Titanfall 2

Mit Titanfall 2 kommt der preisgekrönte Bombast-Shooter zurück. Spielt als eins! Neben eurem Soldaten habt ihr auch die Möglichkeit, euren Titan zu wählen. Im Singleplayer werdet ihr in die Rolle eines Milizschützen schlüpfen, welcher davon träumt, ein Pilot zu werden. An der Seite eines kampferprobten Titan der Vanguard-Klasse müsst ihr eine Mission zu Ende bringen, für die ihr nicht bestimmt wart. Auch ein Multiplayer steht zur Verfügung, in dem ihr mit sechs brandneuen Titans, einer Vielzahl tödlicher Technologien und erweiterten Pilotfähigkeiten kämpft. Ihr möchtet mehr über die Kombination von Pilot und Titan erfahren, dann findet ihr hier unseren Test.

Metascore ingame-Wertung 88 9,0

Dishonored 2 – Das Vermächtnis der Maske

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Ihr spielt in einer Welt, in der Mystik und Technologie miteinander kollidieren. In diesem Teil kann zwischen der Kaiserin Emily Kaldwin und ihrem kaiserlichen Schutzherren Corvo Attano entschieden werden, welche Rolle ihr am Ende spielen wollt. Gegner können durch Kombinationen von besonderen Kräften, Waffen und Hilfsmitteln ausgeschaltet werden. Euch hat das Dishonored-Fieber gepackt, dann findet ihr hier unseren Test.

Metascore ingame-Wertung 87 9,0

Battlefield 1

Den ersten Weltkrieg noch einmal miterleben – dies ist möglich in Battlefield 1, wo der Konflikt zwischen der neuen Technologie beginnt. Battlefield 1 bietet euch einen sehr großen Multiplayer- Modus, in dem sich 64 Spieler gegenüberstehen. Kämpft vom Land aus, im Wasser oder in der Luft gegeneinander. Lauft durch die durch Kampf verwüsteten und zerstörten Umgebungen, jede der einzelnen Karten wird nach einem Kampf ihren ganz besonderen Charme haben. Hier könnt ihr euch über den Singleplayer-Modus einmal belesen.

Metascore ingame-Wertung 87 8,0

Forza Horizon 3

Ihr könnt euch aus 350 verschiedenen Rennwagen euren Liebling auswählen. Erkundet mit diesem die aufregende und offene Welt von Australien. Rast durch dichte und wilde Regenwälder, atemberaubende Strände, die riesige Wüste und die felsigen Canyons des Outbacks. Auch die schillernden Wolkenkratzer sind nicht zu verachten. Eure Füße spielen schon mit den imaginären Fußpedalen, dann schaut euch hier einfach unseren Test zum Spiel an.

Metascore ingame-Wertung 88 9,0

The Witness

Du bist alleine, auf einer dir fremden Insel – voller Rätsel, welche dich herausfordern und überraschen werden. Deine Erinnerungen sind weg, du weißt nicht, wer du bist oder wie du dorthin gekommen bist, wo du dich gerade befindest. Deine einzige Hoffnung ist es, die Insel zu erkunden. Vielleicht erhältst du so dein Gedächtnis wieder. The Witness ist ein Singleplayer-Spiel in einer großen offenen Welt mit dutzenden Orten, die erkundet werden können mit über 500 Rätseln. Euch packt das Rätsel-Fieber dann könnt ihr euch hier genauer zu The Witness belesen.

Metascore ingame-Wertung 86 9,0

The Last Guardian

Eine ungewöhnliche Zusammenkunft zweier Gefährten. Dieses Spiel bietet euch Kameradschaft, Vertrauen und ein außergewöhnliches Abenteuer durch ein seltsames, aber auch mystisches Land. Der kleine Junge geht mit der mysteriösen Kreatur Trico eine tiefe, unzertrennliche Bindung ein. Zusammen überleben sie in den einstürzenden Ruinen und trotzen den tödlichen Gefahren. Sie müssen als Team zusammenarbeiten, gemeinsam Hindernisse überwinden und Geheimnisse aufdecken. Ihr wollt unbedingt Trico und den kleinen Jungen kennenlernen, dann findet ihr hier unseren Test zu The Last Guardian.

Metascore ingame-Wertung 83 9,0

Welches ist euer Spiel des Jahres? Und spielt ihr eins dieser Spiele, wenn ja welches? Findet ihr das Ranking gerecht oder würdet ihr ein Spiel höher oder niedriger setzen?