Horizon Zero Dawn: Unboxing-Video

Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PlayStation 4. In dem Action-Rollenspiel hat sich eine Handvoll Überlebender nach einer nicht näher beschriebenen Katastrophe zu Jägern und Sammlern zusammengeschlossen und leben ähnlich wie die Völker in der Steinzeit zusammen. Diese Welt wird gleichzeitig noch von Maschinenwesen, urzeitlichen Wildtieren und Dinosauriern bevölkert.



Schöne Edition mit einigen Extras

Heute erreichte uns das lang ersehnte Test-Exemplar in einer edlen Verpackung. Seht in unserem Video erste Einblicke in das Booklet mit vielen Seiten voller Artwork und einem schicken Poster. Freut euch zudem auf weitere Einblicke und den baldigen Test auf dieser Seite. Horizon Zero Dawn soll auf der PS4 Pro viel hermachen. Schließlich steht hinter dem Titel das Entwicklerteam von Killzone. Die strahlenden Farben, die aufwendigen Schatten und die hohe Detailtreue sollen die Möglichkeiten der leistungsstärkeren Konsole voll ausnutzen. Für weitere Infos und erste Videos zum Gameplay schaut einfach hier vorbei.