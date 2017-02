Horizon: Zero Dawn – Goldstatus erreicht

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – Kein Sprichwort für Guerilla Games, die bereits einen Monat vor Release des kommenden Action-RPG-Heilsbringers Horizon: Zero Dawn lautstark und mit Korkenknallen den Goldstatus ihres neuen Titels feiern. Das Steampunk-Abenteuer rund um Mechs, Dinosaurier und alles, was dazwischen liegt hat also eine finale Version, die bereit ist, den gierigen Händen der Fachpresse endlich zum Testen bereitgestellt zu werden.

Guerilla Games werden ihrem Namen auf Twitter gerecht

Die Twittersphäre ließ sich am gestrigen Tage kaum betreten, ohne auf einen Tweet der Mitarbeiter zu stoßen, der das Team und den lang erwarteten Titel in den höchsten Tönen lobt.

#HorizonZeroDawn has gone Gold! I’m so proud of team @guerrilla for embracing this bold new adventure with so much courage and resilience. pic.twitter.com/azP1j9jhqV — hermen (@hermenhulst) 31. Januar 2017

Den Entwicklern, seit Killzone-Zeiten in kein größeres Projekt mehr involviert, war offensichtlich zum Feiern zu Mute und so wurde der Hauptsitz in Amsterdam prompt umgeräumt und zur Party-Area verwandelt – Ob auch mechanisierte Dinosaurier anwesend waren, können wir nur spekulieren. Ab sofort bleibt den Mitarbeitern Zeit, den Fokus für die nächsten vier Wochen auf Updates, DLCs und Performance-Verbesserungen zu legen.

It’s been one helluva ride, but #HorizonZeroDawn has finally gone Gold! I’m so excited right now :D pic.twitter.com/QmD4tfNz1n — Dennis van den Broek (@rawrDennis) 31. Januar 2017

Am 1. März ist es auch in Deutschland soweit und Horizon: Zero Dawn erscheint exklusiv für die PS4. Viele Einzelheiten zum Action-RPG sind noch nicht bekannt, doch die Mischung aus Steampunk-Look und variablem Gameplay macht den Titel zu einem vielversprechenden Kandidaten auf unserer Liste für 2017.

Abschließend, um euch so richtig auf den Titel einzuschwören, es den Entwicklern in ihrem Goldrausch gleichzutun und zu feiern, haben wir hier noch einmal die Story von Horizon: Zero Dawn zusammengefasst: