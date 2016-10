Horizon Zero Dawn: Neues Gameplay Video veröffentlicht

Erst kürzlich wurde ein brandneues PS4 Gameplay-Video zu „Horizon Zero Dawn“ veröffentlicht, welche neue einen spannenden Einblick in die Abenteuer von Aloy liefert und das Herz vieler Rollenspielfans höher schlagen lassen sollte.

Guerrilla Games schickt euch mit „Horzion Zero Dawn“ in eine fiktive Zukunft, in der die Menschheit sich technologisch zurückentwickelt. Die Welt wird von Maschinenwesen dominiert, welche eine ernstzunehmende Gefahr für den Fortbestand der Spezies Mensch darstellen.

Horizon Zero Dawn – Neues Gameplay Material

In der Rolle der jungen Jägerin Aloy versucht ihr in dieser gefährlichen Welt zu überleben. Ihr könnt selbst entscheiden ob ihr euch an eure Gegner herranpirscht und sie aus dem Hinterhalt ins technische Jenseits befördert, oder ob ihr die furchteinflößenden Wesen im Offensivkampf verschrottet. Die niederländischen Entwickler haben hier für jeden Geschmack vorgesorgt. Ob mit Fangseilen oder Pfeil und Bogen, im Kampf ums Überleben stehen euch vielerlei Wege und Waffen zur Verfügung.

Zu Aloy heißt es von offizieller Seite: „Du spielst Aloy, eine junge Jägerin auf der Suche nach ihrem Schicksal inmitten der Überreste einer uralten Vergangenheit. Seit ihrer Geburt von ihrem eigenen Stamm verstoßen, hat Aloy gelernt, ihre Geschicklichkeit, List und tödliche Treffsicherheit einzusetzen, um Jagd auf die Maschinen zu machen, sich gegen rivalisierende Stämme zu schützen und in der gnadenlosen Wildnis zu überleben.“

Ab 1.März kommendes Jahr werdet ihr hierzulande erstmals in die Haut der geschickten Jägerin Aloy schlüpfen können.

Um die Vorfreude auf den finalen Release von „Horizon Zero Dawn“ zu steigern, wurde zu Beginn des Wochenendes ein Gameplay-Video hochgeladen, welches mit einer Länge von fast 40 Minuten diverse neue Spielszenen aus dem Abenteuer rund um Aloy zeigt.