Horizon Zero Dawn: Schildweberin-Outfit: Findet die beste Rüstung!

Aloy ist zweifellos eine toughe Jägerin, ausgestattet mit allerlei Waffen und Fähigkeiten, bringt sie auch die größte Maschine zum Stillstand. Aber auch die besten Jäger brauchen bei waghalsigen Kampfmanövern die passende Rüstung. Und Aloy verdient natürlich die beste und schickste Rüstung! In Horizon Zero Dawn könnt ihr aber nur allzu leicht das Schildweberin-Outfit, die beste Rüstung im gesamten Spiel, übersehen. Die Rüstung absorbiert nahezu jeglichen Schaden, physischen oder Elementschaden, bis zu einem gewissen Grad. Auch vor Fallschaden schützt euch das schmucke Stück! Damit ihr diese mächtige Rüstung nicht verpasst, gibt es von uns den Guide, der euch sowohl den Ort der alten Rüstung als auch aller Energiezellen, welche ihr braucht, um die Rüstung zu erreichen, verrät. So leicht kommt man an das Outfit nämlich nicht heran, auf euch warten Nebenquests, Sammelaktionen und Puzzles.

Freischalten der Quest „Altes Waffenlager“

Die Rüstung ist in der Nähe des Startgebiets in einem Bunker in einer alten Ruine versteckt. Hier seht ihr das gute Stück hinter einer Glaswand ruhen. Zugang erhaltet ihr nur, wenn ihr fünf Energiezellen findet, diese einsetzt und zwei Puzzle löst. Die Quest „Altes Waffenlager“ wird freigeschaltet, sobald ihr die erste der Energiezellen gefunden habt und ist für Level 25 vorgesehen. Angezeigt wird euch dann: „Findet eine Gebrauchsmöglichkeit für die Zelle“ und ihr könnt in den Bunker gehen und die Zelle einsetzten.

Klein und schwach, wie ihr zu Anfang seid, begegnen euch in der Hauptstory die vielen Energiezellen und ein Zurückkehren zum Alten Waffenlager lohnt sich auf jeden Fall! Damit ihr in der Open World nicht allzu verloren umherirrt und nach den Energiezellen sucht, haben wir für euch alle Orte einmal aufgelistet.

Generell sei gesagt, die Zellen liegen nicht wie tote Wächter einfach draußen rum, sondern sind meist in Höhlen, Ruinen oder Dungeons zu finden. Als Überbleibsel der alten Zivilisation macht das natürlich Sinn. Sobald ihr in der Nähe einer Zelle seid, wird euch die Zelle mit einem grünen Symbol angezeigt. Möge die Suche beginnen!

Fundorte der Energiezellen

Energiezelle 1: Der erste Ort dürfte euch bekannt sein: Es ist die Höhle, in der ihr als junge Aloy auch den Fokus findet. Doch als kleines Kind könnt ihr die Zelle nicht finden, ihr müsst also später zurückkehren. Die Zelle befindet sich hinter Stalaktiten, welche einen Durchgang blockieren. Ein Streich mit dem Speer reicht, um diese niederzureißen und die Zelle dahinter aufzusammeln. Ebenfalls in dieser Höhle befindet sich auch eine Metallblume.

Energiezelle 2: Sehr früh, noch im Eröffnungsprolog der Story, könnt ihr die zweite Zelle finden. Sie ist Teil der Hauptquest: „The Womb of the Mountain“. Wenn ihr nach der Erprobung im Mutterberg erwacht, seht euch gut um! In einem Nebenraum auf der rechten Seite, welchen ihr durch Ducken erreichen könnt, findet ihr die Zelle. Sollte euch diese Zelle entgangen sein, keine Panik, später im Spiel könnt ihr an den Ort zurückkehren.

Energiezelle 3: In der Quest „Maker’s End“ seid ihr am Ende in einem Turm, in dem eine Konferenz stattfand. Östlich vom Konferenztisch findet ihr eine Kletterroute, welche euch zur Spitze des Turms und zur Zelle führen. Wer auch immer die dort oben deponiert hat.

Energiezelle 4: Die Quest „The Grave-Hoard“ führt euch in einen Dungeon, in dem ihr eine weitere Zelle findet und zwar im 3. Stock. Ihr müsst 3 Rätsel lösen, um eine Tür zu öffnen, hinter der die Zelle steckt. Die Rätsel bestehen aus dem Drehen von Ringen (Hololocks), in welche Richtung ihr diese Drehen müsst, könnt ihr mit eurem Fokus feststellen, indem ihr die Kästen neben den Ringen scannt.

Energiezelle 5: Diese Zelle findet ihr erst ganz zum Ende der Story in der Quest „The Mountain That Fell“. Ihr findet die Zelle in GAIA Prime ebenfalls im 3. Stock. Euch wird in der Quest angezeigt, dass ihr geradeaus laufen und runterspringen sollt. Das macht ihr aber nicht! Dreht euch nach links und springt den Felsen herunter. Weiter links findet ihr dann den geheimen lilanen Bereich, in dem die letzte Zelle ist – sie liegt einfach in einem Regal.

Holt euch das Schildweberin-Outfit!

Mit all den Energiezellen im Beutel könnt ihr euch auf den Weg zurück zur Ruine machen, in dem die Rüstung auf euch wartet. Ihr müsst nun nur noch die Zellen einsetzten und dann zwei weitere Hololocks öffnen, um an die Rüstung zu kommen. Nachdem ihr die ersten zwei Energiezellen eingesetzt habt, könnt ihr die erste Tür öffnen, der Code wird euch wieder durch euren Fokus gezeigt, oder ihr vertraut uns einfach und richtet die Hololocks folgendermaßen aus: Hoch, Rechts, Runter, Links, Hoch. Ihr könnt diese erste Tür schon öffnen, wenn ihr erst zwei Zellen habt, allerdings müsst ihr dann mit den übrigen drei erneut zur Ruine reisen.

Die zweite Tür muss auch durch das Einsetzten der übrigen Zellen und der richtigen Eingabe der Hololocks geöffnet werden. Hier wieder für diejenigen von euch, die schnell weiterkommen wollen, die Lösung: Rechts, Links, Hoch, Rechts, Links.

Endlich kommt ihr zur Rüstung und könnt euch die Kiste schnappen, in der das Outfit wartet! Jetzt seid ihr fast unverwundbar und seht auch noch sehr schick aus! Dann schnell wieder raus und auf Maschinenjagd gehen!