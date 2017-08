Horizon: Zero Dawn: Termin für „The Frozen Wilds“

Horizon: Zero Dawn zog im Anfang des Jahres die Spielerschaft regelrecht in seinen Bann. Das PlayStation 4 exklusive Open World Spektakel entwickelte sich zu einem großen Erfolg, weshalb die Ankündigung von zusätzlichen Inhalten wohl niemanden überraschte. Das DLC „The Frozen Wilds“ hat nun endlich einen offiziellen Releasetermin erhalten.

Ein Trip in die Berge

Mit Horizon: Zero Dawn hat der niederländische Entwickler Guerilla Games bewiesen, dass sie auch neben der linearen Killzone-Reihe auch offene Spielwelten hinbekommen. Nun hat die erste große Erweiterung The Frozen Wilds einen genaueren Starttermin erhalten. Am 8. November dürfen wir uns in Deutschland auf neue Abenteuer mit Protagonistin Aloy freuen. Das DLC führt einen Wechsel der Szenerie durch und entführt euch in eine kalte, verschneite Gebirgskette. Auch vor dieser haben die alten Maschinen, welche die Welt des Hauptspiels bevölkerten, nicht halt gemacht. Neben diesen findet ihr auch einzigartige und starke Gegner, welche noch nicht vorhanden war.

Fragen und Antworten

Neben dem neuen Schauplatz will The Frozen Wilds einige neue Hintergrundinformationen liefern. Die Ursprünge der Geschichte um die außer Kontrolle geratenen Roboter ,aber auch neue Einblicke auf Aloy selbst werden geboten. Diese sucht in der eisigen Region nämlich nach „Antworten“. Diese findet sie wohl nur im Herzen eines mysteriösen Berges, welcher von einem riesigen Ungetüm bewohnt ist. Das klingt alles recht vage, vielversprechend klingt die Prämisse dennoch.

Die Geschichte des Hauptspiels findet in einer post-apokalyptischen Version von Colorado statt. Deshalb ist es möglich, dass es sich bei der Erweiterung um das Gebiet des Yellowstone National Park nahe der Rocky Mountains handelt.

Hier findet ihr den E3 Trailer zum Zusatzinhalt:

Das DLC The Frozen Wilds wird es zu einem Preis von 20€ geben. Falls ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, kommt ihr mit einem Preis von 15€ davon. Falls ihr Horizon: Zero Dawn noch nie gespielt habt, könnt ihr euch unseren Test anschauen um herauszufinden, was den Titel so besonders macht.