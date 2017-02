Dark Souls 3: Patch kommt nächste Woche

Battlefield 4: Die aktuellen Patch-Notes

Wenn auch die Gerüchteküche die letzten Tage damit beschäftigt war ein Battlefield 5 Süppchen zu kochen, arbeitet DICE an Updates für Battlefield 4. Vor zwei Tagen kam der aktuelle Patch für PlayStation 4 und Xbox One raus, und wir haben alle Notizen für euch in einer Übersicht! GENERAL FIXES -General stability improvements -Fix for a crash that could occur when players were customizing vehicles. -Fix for an issue in the Rush game mode where end-of-round screen would always indicate that there were 60 minutes left of the game. -Fix for an issue where the splash damage for IFV shells, Helicopter rockets, and Mortar rounds was unable to destroy deployed equipment. -Fix for an issue that could cause the quad bike to explode when it hit indestructible objects. -Fix for an issue