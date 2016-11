HTC: Satte Angebote für alle VR-Komponenten im Weihnachts-Sale

HTC VIVE: VR-Vergnügen zum Sparpreis?

Virtual Reality für jedermann? Am kommenden Wochenende lockt HTC mit etlichen Weihnachtsangeboten. VR-Interessierte wird vor allem der Preisnachlass für die HTC VIVE freuen, bei deren Kauf ihr nun 100 Euro mehr im Portemonnaie behaltet. Darüber hinaus spart ihr euch die Versandkosten, wenn ihr von Freitag bis Montag zuschlagt. Wer schon immer in die faszinierende Welt der virtuellen Realität eintauchen und die mittlerweile zahlreichen VR-Spiele ausprobieren wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu, denn neben der VIVE selbst wird ein Haufen Software über Steam und Viveport deutlich billiger angeboten.

Die HTC VIVE nutzt, anders als die Konkurrenten von Sony oder Oculus, die Room-Scale-Technologie, mit der ihr euch quasi frei im Raum bewegen und mit den beiden Controllern interagieren könnt. Die VR-Brille schlägt momentan noch mit 899,99 Euro zu Buche, doch mit den 100 Euro Rabatt am kommenden Wochenende seid ihr dem ultimativen VR-Erlebnis schon ein gutes Stück näher als zuvor. Peter Frolund, der Vize-Präsident der VR-Abteilung bei HTC, prognostiziert, dass Weihnachten ganz im Zeichen von VR stehen wird und vor allem Technik-Freaks sich angesprochen fühlen sollten. Für ihn wird es Zeit, dass sich auch der „kleine Mann“ die preisgekrönte VR-Technologie nach Hause holen kann.

Für alle, die schon eine VIVE bei sich stehen haben

Doch auch glückliche Besitzer der HTC VIVE bekommen am Wochenende einiges geboten. Über das hauseigene Portal Viveport, mit dem primär Gaming-ferne Applikationen vertrieben werden, könnt ihr euren Bestand an VR-Titeln und Spielereien für kleines Geld so richtig aufstocken. Wer am kommenden Wochenende von 00:00 Uhr am Freitag bis 23:59 am Montag auf der Plattform über 30 Euro ausgibt, erhält eine Gutschrift von satten 10 Euro. Haltet ferner Ausschau nach Bundle-Deals! HTC hat bereits angekündigt, dass ihr Soundstage, Arcade Artist und Lumen Customers im Paket für 5 Euro schnappen könnt.

Darüber hinaus sind die folgenden 21 Titel am kommenden Wochenende um 50% reduziert:

A Chair in a Room: Greenwater

Adventurous Life VR

C O S M Worlds Within Worlds

Cineveo

Cloudlands: VR Minigolf

Cmoar VR Cinema

Emily Wants to Play

Grand Canyon

Heaven Island Life

Konrad the Kitten

La Peri

Oneiric Sculptures – Rodin

Potioneer: The VR Gardening Simulator

Ricerca

Star Chart

Stars

The Night the Carsons Disappeared

Think Space

Toon Ocean

VV player

World of Diving

Jedem, der ansatzweise technikaffin ist und der über das nötige Weihnachtsgeld verfügt, würden wir die HTC Vive uneingeschränkt empfehlen. Wollt ihr eure Familien über die Feiertage fürstlich unterhalten, könnt ihr mithilfe der VIVE und den Launch-Titeln allein bereits für einiges an Entertainment sorgen und kriegt möglicherweise eure Oma zu sehen wie sie mit der Brille durch den Raum stapft und Bogenschießen lernt – sozusagen als Bonus obendrauf.