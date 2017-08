HTC Vive: Preis um 200â‚¬ gesunken

Virtual Reality: Die Wahrheit übers Geschäft

Ohne Exklusivdeals lohnt sich die Entwicklung von Virtual-Reality-Spielen nicht. Darauf verwies Dean Hall in einem aktuellen Interview. Derzeit wird in dem Studio RocketWerkz, in dem Hall als Oberhaupt tätig ist, das Spiel „Out of Ammo: Death Drive to Italica“ entwickelt. RocketWerkz wurde von Dean Hall geründet, welcher ehemals als DayZ-Projektleiter seine Brötchen verdiente. Neben der Ankündigung des neuen Titels, sprach Hall auch über die „harte Wahrheit