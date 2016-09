HTC Vive – Tip: Gnomes & Goblins

HTC Vive: Beim Kauf kostenloses Spiele-Bundle absahnen

In einer Pressemitteilung vom 12. August gibt HTC bekannt, dass man sich mit dem Kauf einer Vive jetzt auch ein kostenloses Spiel-Bundle auf Steam sichern kann. Das versüßt einem den tiefen Griff in die Tasche doch ein wenig. Das Bundle im Detail Der Nutzer bekommt beim Kauf einer HTC Vive direkt einen kostenlosen Steam-Code dazu. Der enthält die Spiele "The Gallery - Episode 1: Call of the Starseed" von Cloudhead Games, "Tilt Brush" von Google und zuletzt "Zombie Training Simulator" vo