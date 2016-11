Humble Bundle: Diese Woche gibt es Realismus pur – Ein Haufen Simulations-Spiele für kleines Geld

„Geld spielt keine Rolle“ said no Gamer ever. Wer auf zeitfressende Videospiel-Simulatoren steht, aber beim Anblick des Kontoauszugs nervös anfängt, ausgewählte Einrichtungsgegenstände zu versteigern, wird in dieser Woche in den höchsten Höhen schweben. Denn das neue Humble Bundle ist da und hält einige Klassiker des Tycoon-Genres bereit. Das Beste daran: Im Prinzip entscheidet ihr, wie viel Geld ihr für welche Spiele ausgebt.

Was ist das Humble Bundle?

Für all jene, die mit dem Begriff Humble Bundle nichts anfangen können, hier eine kleine Einführung: Das Humble Bundle bezeichnet eine Form der Videospiel-Vermarktung, die einige Titel, gewöhnlich in einem bestimmten Themenkomplex, zu einem Bündel zusammenfasst, das anschließend von interessierten Spielern zu einem von ihnen festgelegten Preis erstanden werden kann.

Das bescheidene Bündel wurde erstmals 2010 angeboten und erfreut sich in der Gaming-Community wachsender Beliebtheit. Jedes neue Bundle erhält einen begrenzten Angebotsrahmen, der im Normalfall eine oder zwei Wochen lang bestehen bleibt. Transparente Verkaufsstatistiken und die Option, das gezahlte Geld auch für Wohltätigkeit zu verwenden, machen das Humble Bundle darüber hinaus zu einem seriösen Deal, der dazu noch einem guten Zweck dient.

7 gute Spiele für 12 Euro – Nur im bescheidenen Bündel

Das aktuelle Humble Bundle richtet sich also vollends an Spieler, die etliche Stunden damit verbringen, Freizeitparks und Pharma-Unternehmen zu verwalten oder Zugstrecken zu entwerfen. Die meisten der Tycoon-Simulatoren sind ihr Geld allemal wert, denn sie bieten beinahe grenzenlose Freiheit, Zeit und Energie zu verwenden, um das große Geld zu machen und nebenbei eine Menge Spaß zu haben.

Wer mindestens 1€ bezahlt, erhält den Train Simulator 2016, den Baseball-Simulator Out of the Park Baseball 17 und den ersten Teil der beliebten Freizeitpark-Simulation Rollercoaster Tycoon: Deluxe.

Wollt ihr euch auch die nächsten drei Spiele sichern, müsst ihr mindestens so viel bezahlen wie der durchschnittliche Käufer des Humble Bundles bereits investiert hat. Für momentan 4.05€ bekommt ihr zusätzlich die Democracy 3: Collector’s Edition, den beliebten Politik-Simulator, den Car Mechanic Simulator 2015, sowie Big Pharma, ein Tycoon-Spiel, in dem ihr kräftig die Welt der Pharma-Industrie aufmischen könnt.

Möchtet ihr für die gute Sache etwas tiefer in die Tasche greifen, hält das Humble Bundle zusätzlich Youtubers Life für euch parat, ein Spiel, das alle Freiheiten bietet, sich zu einem berühmten Youtuber aufzuschwingen, Follower zu sammeln und ganz den modernen Internethelden nachzueifern – gewöhnungsbedürftig aber lustig. Bei diesem Spaß seid ihr momentan mit 11.35€ dabei.

Wer seine Zocksessions also gern damit verbringt, Unternehmen beim Wachstum zuzusehen, höhere Management-Tätigkeiten zu übernehmen und Miniatur-Männchen bei der Arbeit zu beobachten, arbeitet bei LEGO oder greift beim Humble Bundle zu. Alle anderen warten auf das nächste Preissturz-Event.