Hunt-Showdown: Closed Alpha schon diesen Winter

Crytek gab bekannt, diesen Winter noch, eine Closed Alpha für Hunt: Showdown bereit zu stellen. Schon jetzt kann man das Spiel in einer atemberaubenden Grafik in den Entwicklungstagebüchern sehen.

Hunt: Showdown ist wieder da

Hunt: Showdown wurde 2014 erstmals unter dem Namen Hunt: Horrors of the Gilded Age vorgestellt. Kurz danach musste das Projekt wegen finanziellen Problemen wieder eingestampft werden. Damals wollte Crytek einen ähnlichen Titel wie Vigil Games Darksiders entwickeln.

Seit Mai arbeitet Crytek wieder an dem Projekt und es sieht vielversprechend aus. Das Spiel hat eine sehr detailreiche und wahrscheinlich grafikkartenhungrige Grafik. Effekte wie Feuer und Nebel sehen fantastisch aus. Immer wieder veröffentlichen die Entwickler neue Entwicklervideos und neue Gameplayscenen. Auf dem Youtubekanal kann man sogar schon Gameplayvideos sehen, die über zwei Stunden gehen.

Im Winter ist es soweit

Laut Entwickler Crytek soll die Closed Alpha diesen Winter starten. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Laut Kalender beginnt der Winter am 21. Dezember 2017 und hört am 20. März 2018 auf. Von daher sollten wir die Closed Alpha in diesem Zeitraum betreten können.

Die Closed Alpha wird mehrere Phasen durchlaufen, währenddessen immer mehr Spieler das Spiel testen können. Anmelden kann man sich auf der offiziellen Website. Wenn man etwas Glück hat wird man dann zufällig ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Ob das Spiel in das Early Access Programm geht, ist noch unklar. Wir hoffen aber so schnell wie möglich an neue Informationen zu kommen.