Immortal Redneck: Action im antiken Ägypten

Schwingt euch mit eurer Shotgun in die Gräber der Pharaonen und bringt nochmal richtig Leben in die alte Bude. So ungefähr könnte man das Spiel „Immortal Redneck“ von dem spanischen Indie-Entwickler Crema beschreiben. Es handelt sich bei dieser potenziellen Indie-Perle um einen schnellen First-Person-Shooter mit Platformer-Elementen. Zusätzlich folgt es dem Trend anderer populären Indie-Games wie „The Binding of Isaac“ und schlägt ebenfalls in die Roguelike-Kerbe ein. Hektisches Gameplay, spannende Dungeons, ein einzigartiger Skill-Tree, neun verschiedene Klassen mit besonderen Merkmalen und Perma-Death werden euch in einem charmanten Arcade-Style präsentiert.

Es war einmal ein Redneck in Ägypten…

Die Story könnte passender nicht sein. Ihr schlüpft in die Rolle eines Redneck-Touristen, der nach einen Unfall mumifiziert im alten Ägypten aufwacht. Der Klassiker, hab ich nicht Recht? Ziel des Spiels ist es, sich an die Beantwortung der vielen Fragen zu machen. Wie hat er es geschafft, den Unfall zu überleben? Wie wurde er bitteschön in das Ägypten der Antike geschleudert? und wieso zum Kuckuck wurde er mumifiziert? Die Antworten all dieser durchaus berechtigten Fragen findet ihr in den drei Pyramiden von Gizeh – eine schlimmer als die andere und stets bewacht von unfreundlichen Gegnerhorden und Bossen. Die Mission könne also klarer nicht sein: Rein in die Pyramiden, die Gegner ordentlich nass machen und eure Antworten suchen.

Oh und bei einer einzigen Waffe wird es nicht bleiben, denn es wird in der finalen Version so um und bei an die 50 verschiedene Waffen geben. Darunter sind allerlei Spielsachen für jeden dabei, von traditionellen Feuerwaffen bis hin zu magischen, mythologischen, futuristischen oder einfach nur merkwürdigen Waffen. Des Weiteren wird durch die sogenannten „Scroll Modifier“ jede Runde einzigartig gemacht. Ihr könnt z.B. eure Gegner einfach in Hühner verwandeln und das ist nur einer von den hundert versprochenen Modifiern.

Wir sind bereits gespannt wie sich das fertige Spiel spielen wird und ob es durch die neun Klassen, vielen Scroll Modifiern und etlichen Waffen mehrfachen Wiederspielwert bietet . Im Frühjahr 2017 wird es dann für den Pc soweit sein. Versionen für PS4 und XBox One folgen später.