Impact Winter – Überlebensspaß der Extra-Klasse

Humble Bundle: Diese Woche gibt es Realismus pur – Ein Haufen Simulations-Spiele für kleines Geld

„Geld spielt keine Rolle“ said no Gamer ever. Wer auf zeitfressende Videospiel-Simulatoren steht, aber beim Anblick des Kontoauszugs nervös anfängt, ausgewählte Einrichtungsgegenstände zu versteigern, wird in dieser Woche in den höchsten Höhen schweben. Denn das neue Humble Bundle ist da und hält einige Klassiker des Tycoon-Genres bereit. Das Beste daran: Im Prinzip entscheidet ihr, wie viel Geld ihr für welche Spiele ausgebt. Was ist das Humble Bundle? Für all jene, die mit d