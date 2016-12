ingame Adventskalender 2016 – Türchen 10

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 14 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen. Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember? Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 10.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem wertvollen Preis von EA Sports Das siebte Türchen präsentiert euch ingame.de. Ihr riskiert einen schnellen Blick und plötzlich springt euch ein muskelbepackter Runningback mit Football in den Pranken entgegen. Heute verlosen wir 2x Madden 17, einmal für die PS4 und einmal für die Xbox One und 1x NHL 17 für die XBox One

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Madden 17 ist der neueste Teil aus EA Sports hauseigener American Football-Reihe. Wie bereits die Vorgänger dreht sich auch Madden NFL 17 komplett um die amerikanische National Football League, in der die Superstars aus 32 Teams in siebzehn Wochen Saison und 12 Wochen Playoffs gegeneinander antreten, um am Ende am prestigereichen Superbowl teilzunehmen und einen der begehrten Ringe ihr Eigen nennen zu können.

Auf dem Cover ist dieses Jahr der Tight End der New England Patriots Rob Gronkowski zu sehen, der im klassischen Stil seinen „Gronk Smash“ andeutet.

Neben der neuen Lizenz kann Madden 17 auch mit einer neuen, besser ausbalancierten Defensiv-KI aufwarten, die in den Matches für eine deutlich realistischere Spielerfahrung sorgen soll. Ultimate Team- und Franchise-Modus kehren nach einiger Zeit endlich wieder zurück zu Madden und lassen euch die Position eurer Wahl spielen, bzw. ein erfolgreiches Football-Imperium aufbauen. EA Sports hat neben der erfolgreichen FIFA-Marke schon seit Langem ein zweite, wirklich lukrative Sportsimulation mit der Madden-Reihe am Start.

Weniger bekannt, aber bei Sportfans genauso beliebt ist NHL, die Reihe, bei der sich alles um professionelles Eishockey auf dem Bildschirm dreht. Die aktuelle Version NHL 17 bietet euch ebenfalls eine Verbessung der KI, sowie eine ausgearbeitete Körperphysik, die beim Eishockey eine deutlich größere Rolle spielt. Die Kritiken für den neuesten NHL-Ableger sind grundlegend gut und selbst Uneingeweihte finden schnell in die Eishockey-Simulation hinein.

Um eine der beiden Versionen von Madden NFL 17 oder die Version von NHL 17 zu gewinnen, musst du uns lediglich die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 10“ und deiner Adresse und vollständigem Namen, sowie der Information, welche der beiden Versionen du gerne gewinnen möchtest, an win@ingame.de senden.

Frage: Wir bleiben bei EA Sports. Welche Wertung haben wir dem neuen FIFA 17 in unserem Test gegeben?

Teilnahmeschluss ist der 10.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.