ingame Adventskalender 2016 – Türchen 12

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 12 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 12.12.2016, verwöhnen wir euch mit großartigen Preisen von HyperX.

Die Hälfte ist geschafft. Nurnoch 12 Tage bis zum Fest der Geschenke. Natürlich haben wir auch an diesem feierlichen Tag wieder ein Türchen am Start, das euch von den Technik-Gurus bei den VR-Nerds.de präsentiert wird. Soviel können wir vorweg nehmen: Heute könnt ihr einen absoluten Kracherpreis abräumen. Noch hört ihr das quietschende Geräusch des kleinen Türchens, wenn ihr es gemütlich öffnet – Doch nicht mehr lang. Denn hinter dem Schleier der Unwissenheit erwarten euch ein feines Gaming-Headset und die dazu passende Tastatur.

Die VR-Nerds verwöhnen eure Ohren heute mit dem brandneuen HyperX Cloud Stinger Headset und eure Finger mit der HyperX Alloy FPS Gaming-Tastatur.

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Gaming-Headsets gibt es viele. Doch einige Marken stehen seit jeher für Komfort und guten Sound. Eine dieser Marken ist HyperX. Mit dem neuen HyperX Cloud Stinger erwartet euch ein Headset in der mittleren Preiskategorie, das als Leichtgewicht daherkommt und sich insofern bereits von vielen Konkurrenten absetzt, die deutlich klobiger erscheinen. Um euch das Headset zu präsentieren, lassen wir am besten die Designer und Produzenten selbst zu Wort kommen, die den Cloud Stinger folgendermaßen charakterisieren:

Massiver Sound bei maximalem Komfort: Das neue Gaming-Headset HyperX Cloud Stinger ermöglicht durch richtungsselektive 50mm-Treiber eine präzise Audiowiedergabe und einen massiven Spielesound. Mit nur 275 Gramm Eigengewicht und dem HyperX Highend-Memoryschaum sorgt das Headset für hohen Tragekomfort selbst bei langen Spielesessions.

Doch das war noch lang nicht alles. Neben dem Headset bietet euch das Gewinnspiel heute auch noch die dazu passende Tastatur für echte Gamer: Die HyperX Alloy FPS. Dieses Keyboard ist etwas für waschechte kompetitive Shooter-Spieler und solche, die es werden wollen. HyperX fasst treffend zusammen:

Gaming wie bei den Profis: Ganz neu auf dem Markt ist die erste hauseigene Gaming-Tastatur HyperX Alloy FPS. Die Tastatur wurde speziell für Gamer konzipiert und ist mit mechanischen Cherry MX Blue Tasten, HyperX roter LED-Hintergrundbeleuchtung sowie sechs voreingestellten LED-Modi ausgestattet. Profi-CS:GO-Spieler Sean „SG@ares“ Gares von Echo Fox hat die neue Tastatur getestet und war begeistert – Mit der HyperX Alloy FPS bist Du den anderen Gamern weit voraus.

Sichert euch die beiden schicken Stücke feinster Peripherie, indem ihr noch heute auf die Seite der vr-nerds.de geht und die Frage beantwortet, die sie sich für euch ausgedacht haben. Keine Angst: Die beißen nicht.

Teilnahmeschluss ist der 12.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.