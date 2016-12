ingame Adventskalender 2016 – Türchen 11

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 13 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 11.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem wertvollen Preis von Milestone und Bandai Namco.

Das elfte Türchen präsentiert euch heute unser Netzwerk-Partner GamingNewsTime. Nur wer verflucht schnell ist, kann sehen wie es aufspringt und den Blick auf zwei Spiele freigibt, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Heute könnt ihr 1x Ride 2 für die PS4 und und 1x das Dragonball-Paket mit der Dragonball Xenoverse 2 Deluxe Edition für die Xbox One, sowie der entsprechenden Son Goku-Figur aus der Collector’s Edition gewinnen.

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Dragonball Xenoverse 2 entführt euch in die Welt der Dragonball Saga rund um Son Goku und Co. Im packenden Kampf-RPG von Bandai Namco müsst ihr in die Vergangenheit reisen, um Ereignisse der Gegenwart zu korrigieren. Die Geschichte, die in einem Open-World-Setting angesiedelt ist, dreht sich um Gottheiten, Verrat und andere klassische Dragonball-Motive. Die Deluxe Edition hat dem Standardspiel einiges voraus. Sie enthält den Season Pass, umfasst also alle kommenden DLCs für Dragonball Xenoverse 2.

Darüber hinaus bekommt ihr die Möglichkeit, frühereren Zugang zu Future Trunks, einem spielbaren Charakter zu erhalten. Des Weiteren werden für Besitzer der Deluxe Edition zusätzliche Quets und Episoden verfügbar, genau wie spezielle Areale, die sonst erst später im Spiel betreten werden können. Die obligatorischen Anpassungs-Optionen für eure Charaktere sind natürlich auch mit dabei.

Neben dem Spiel erhaltet ihr, wenn ihr gewinnt, die limitierte Son Goku-Figur aus der Collector’s Edition von Dragonball Xenoverse 2 obendrauf – Ein echter Hingucker für jedes Gaming-Regal.

Als wär‘ das nicht schon genug Geschwindigkeit für einen Tag, könnt ihr eine Version der Motorrad-Simulation Ride 2 gewinnen. Mit über 170 verschiedenen motorisierten Zweirädern sind Fans wie Neulinge eine ganze Weile beschäftigt. Daneben bietet euch das Spiel 30 Strecken, auf denen ihr euch nach Herzenslust austoben und so richtig aufs Gas drücken könnt. Wem das noch nicht genug ist und wer gern an seinem bereiften Baby schraubt, der hat mit über 1200 Motorradteilen die freie Auswahl, wenn es um Tuning geht.

Wenn ihr euch Ride 2 oder das fette Dragonball Xenoverse 2-Paket mit Figur sichern wollt, boostet euch so schnell wie möglich auf GamingNewsTime.de und beantwortet ihre Gewinnspiel-Frage.

Teilnahmeschluss ist der 11.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.