ingame Adventskalender 2016 – TÃ¼rchen 13

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 11 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 13.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem wertvollen Preis von Nihon Falcom.

Das siebte Türchen präsentiert euch ingame.de. Mit einem kräftigen Hieb eures glänzen Schwertes zerteilt ihr es und euch purzeln zwei Versionen eines modernen japanischen Klassikers entgegen.

Die JRP-Fans unter euch können sich heute über 2x The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 2, einmal für die PS3, einmal für die PS Vita, freuen.

Infos um Gewinnspiel-Preis

The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 2 ist ein JRPG allererster Güte. Fantastisch ausgearbeitete Charaktere erwarten euch in der Welt von Erebonia, die auch im ersten Teil schon die Herzen der Fans zum Schmelzen bringen konnten. Nicht nur die alten Figuren werden wieder ihren Auftritt erhalten, sondern vor allem die neuen Charaktere der Reihe kriegen im Nachfolger eine zu ihnen passende Rolle zugesprochen. Im klassischen JRPG-Stil baut ihr als Rean, der allein in den Bergen Erebonias aufwacht, Beziehungen zu euren Verbündeten auf und gewinnt dadurch wichtige Fähigkeiten für die rundenbasierten Kämpfe. Es ist an euch, das Imperium zu retten. In unserem Test zeigten wir uns genauso glücklich über Trails of Cold Steel 2 wie über den ersten Teil.

Um eine der beiden Versionen des außergewöhnlichen Japano-Rollenspiels an dich zu reißen, musst du uns lediglich die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 13“, deiner Adresse und vollständigem Namen, sowie der Info, welche der Versionen du gewinnen willst, an win@ingame.de senden.

Frage: Welche Wertung haben wir The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 2 in unserem Test gegeben?

Teilnahmeschluss ist der 13.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.