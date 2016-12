ingame Adventskalender 2016 – Türchen 14

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 10 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 14.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem umfassenden Paket von Activision.

Das 14. Türchen wird euch heute von unserem Netzwerk-Partner GamingNewsTime präsentiert, bei denen ihr neben aktuellen Gaming-Nachrichten auch das Neueste aus dem Kino erfahrt. Heute verbirgt sich etwas ganz Besonderes im Kalender, das vor allem die Herzen der Sammler höherschlagen lässt.

Heute beschenkt euch GamingNewsTime mit einem voll ausgestatteten Skylanders-Paket, bestehend aus: 1x Skylanders Imaginators Starter Pack 1x Skylanders Imaginators Champions Combo Pack, Ninja Stealth Elf (3 Figuren in der Box) 1x Skylanders Imaginators Creation Kristalle Combo Pack (8 Kristalle) Das Starter Pack ist nur mit der Xbox One kompatibel, die anderen Inhalte sind plattformübergreifend nutzbar.

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Wer die Skylanders-Serie nicht kennt, wird erstaunt sein, dass es sich bei dem Konzept der Figuren und der Kristalle um Elemente eines Videospiel-Franchise handelt. Mithilfe des „Portal of Power“ könnt ihr nämlich die haptischen Figuren in das Videospiel importieren und als spielbare Charaktere freischalten. Das Konzept verbindet also klassisches Spielzeugdesign mit digitalen Videospielen.

Der neueste Teil der Spielserie hört auf den Namen „Imaginators“ und ist seit dem 16. Oktober 2016 auf dem Markt. In klassischer Rollenspiel-Manier löst ihr Aufgaben und Rätsel, erkundet die Welt, in die ihr geworfen werdet und seid natürlich auch dem ein oder anderen Kampf nicht abgeneigt.

Das Gewinnspiel-Paket von Skylanders umfasst nicht nur Inhalte für Veteranen der Serie, sondern bietet gerade Einsteigern durch die enthaltene Starter-Edition einen guten Einstieg in die atemberaubende Spielwelt.

Das Starter Pack umfasst das Grundspiel „Skylanders Imaginators“, das Portal, mit dem ihr die fünft enthaltenen Figuren ins Spiel importieren könnt, ein Sammelposter, sowie einen Aufkleberbogen. Darüber hinaus bietet euch das Paket ein Combo-Pack mit den acht farbigen Kristallen. Wer sein Arsenal an Figuren erweitern will, erhält in unserem Gewinnspiel-Paket zusätzlich ein Skylanders Champions Combo Pack mit drei Figuren der Serie Ninja Stealth Elf.

Wenn ihr das umfangreiche Skylanders-Package gewinnen wollt, müsst den Medienprofis von GamingNewsTime.de noch heute einen Besucht abstatten und ihre Frage beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 14.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.